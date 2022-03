Schrems atmet nach erfolgreichem Auftakt durch

Details Samstag, 12. März 2022 14:24

Nur einen Sieg hatte Schrems im gesamten Landesliga-Herbst eingefahren, der Abstiegskampf ist daher bittere Realität. Umso wichtiger war der erfolgreiche Rückrunden-Auftakt am Freitag. Mit dem 2:1-Sieg über den SC Ortmann verschaffte sich die Prüfer-Elf ein wenig Luft nach ganz unten.

Nur zweimal verlor Ortmann im Herbst auswärts. Daher nahmen die Gäste die lange Reise ins Waldviertel mit breiter Brust in Angriff. Auch deshalb, weil Schrems nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzte. "Uns haben zudem vier Stammkräfte gefehlt, die es zu kompensieren gab", so ASV-Trainer Jürgen Prüfer. "Wir haben gewusst, dass wir es über die kämpferischen Elemente richten müssen, wenn wir was erreichen wollen." Ortmann übernahm planmäßig das Kommando, erspielte sich optische Vorteile. "Sie hatten auch die ein oder andere Möglichkeit, in Führung zu gehen. Wir haben aber relativ wenig zugelassen", freute sich Prüfer über die defensive Kompaktheit.

Offensiv glänzte das Heimteam mit schnellen Gegenangriffen. Defensive Unsicherheiten bei den Gästen wurden eiskalt ausgenutzt. So sorgte Marek Jungr nach einem Ball von der rechten Seite für die Führung. Er ließ in Minute 32 Torhüter Matteo Hotop aus kurzer Distanz keine Abwehrchance. Noch vor der Pause erhöhte Neuzugang Mohamed Bassiouny, der im Winter von Retz kam, auf 2:0.

Ortmann drückt vehement

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck, kamen rasch zum Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß, der an die Latte ging, köpfelte Lukas Schneider, der erst zur Pause kam, zum 1:2. Ortmann drängte in der Folge auf den Ausgleich, gute Chancen blieben aber ungenutzt. Einmal erkannte der Schiedsrichter einen Treffer von Niklas Graf ab, in der Schlussphase scheiterte Graf auch noch an der Stange. Ein Freistoß von Marco Meitz ging zudem ganz knapp neben das Tor. "Im Herbst waren wir einige Male sehr unglücklich. Diesmal haben wir das Glück auf unserer Seite gehabt", jubelte Prüfer über den wichtigen Dreier.

Die Besten:

Schrems: Sercan Nikbay (Innenverteidiger), Kevin Altrichter und Fabian Steindl (beide zentrales Mittelfeld).