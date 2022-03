Schwere Verletzung überschattet Scheiblingkirchens Auftakt

Details Samstag, 12. März 2022 18:18

Nach 14 Siegen im Herbst ging der USV Scheiblingkirchen natürlich auch zum Start der Landesliga-Rückrunde als Favorit ins Duell mit Kilb. Die Husar-Elf wurde dieser Rolle auch gerecht, setzte sich vor xx Zuschauern mit 3:0 durch. Damit wurde der Konkurrenz eindrucksvoll gezeigt, dass man nicht gewillt ist, im Frühling irgendetwas an der Siegesserie ändern zu wollen.

Die Gäste zeigten von der ersten Minute weg, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. "Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten eine gute Kontrolle", so Trainer Thomas Husar, der nach einer viertel Stunde eine sehr gute Chance von Matthias Lindner sah. Kilb versuchte, aus einer kontrollierten Defensive über Konter zum Erfolg zu kommen. "Das haben sie teilweise richtig gut gemacht. Oft fehlte nur der letzte Pass", sah Husar gute Angriffe der Kilber. Nach einer halben Stunde waren es aber die Hausherren, die verdient in Führung gingen. Einen Freistoß von Daniel Ressler brachte Lindner zum 1:0 über die Linie. Zwei Minuten später war die Freude über das 1:0 aber verflogen. Weil sich Mathias Haller schwer am Knie verletzte, minutenlang behandelt wurde, schließlich mit Verdacht auf Kreuz- und Seitenbandriss von der Rettung ins Spital gebracht wurde.

Entscheidung nach einer Stunde

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Für die Entscheidung sorgte Michael Steiner nach einer Stunde. Ein Freistoß konnte von der Kilber Verteidigung nicht gut geklärt werden. Steiner schloss volley mit dem linken Fuß zum 2:0 ab. "Damit war es erledigt", bestätigte Husar. Seine Mannschaft legte nach einer schönen Kombination über die rechte Seite noch das 3:0 durch Untergrabner nach. "Ganz so souverän, wie es das Resultat aussagt, war es nicht. Der Sieg ging aber völlig in Ordnung", so Husar, der sich aber aufgrund der schweren Verletzung seines Spielers nicht so richtig über den 15. Saisonsieg in Serie freuen konnte.

Die Besten:

Scheiblingkirchen: Michael Steiner (Verteidiger), Daniel Ressler (zentrales Mittelfeld).