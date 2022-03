SC Retz muss sich Waidhofen/Thaya geschlagen geben

Details Samstag, 26. März 2022 21:25

Der SC Retz musste sich am Samstagabend in der 18. Runde der 1. NÖ Landesliga im Heimspiel gegen den SV Waidhofen/Thaya überraschend mit 0:1 geschlagen geben und kassierte damit die erste Niederlage in der Frühjahrssaison 2022. Ein Goldtor von Michael Polt in der 69. Minute entschied die Partie für die Gäste, die ihrerseits erstmals im Jahr 2022 über drei Punkte jubeln durften. Während Retz nach der Heimniederlage in der Tabelle weiter auf Platz drei liegt, rückte Waidhofen durch den vollen Erfolg auf Rang acht vor.

Waidhofen hatte es in den ersten beiden Frühjahrs-Runden mit starken Gegnern zu tun bekommen und sich dabei mehr als nur achtbar präsentiert. Zunächst erreichten die Waldviertler im Auswärtsspiel gegen die SKN St. Pölten Juniors ein 0:0 und standen anschließend im Heimspiel gegen den immer noch perfekten Tabellenführer USV Scheiblingkirchen-Warth vor der großen Sensation. Erst ein später Elfmeter verhinderte, dass man nicht die erste Mannschaft war, die gegen "Scheibling" punktete.

Auch ein Auswärtsspiel beim Tabellen-Dritten SC Retz ist keine leichte Aufgabe. Aber die Mannschaft von Waidhofen-Trainer Ing. Michael Scherzer ließ nun sogar drei Punkte in der Fremde folgen. Ein echtes Ausrufezeichen!

Dementsprechend erfreute präsentierte sich Scherzer im Ligaportal-Gespräch: "Es war eine Partie auf Augenhöhe. Wir hatten vor der Pause zwei gute Möglichkeiten, einmal hat der Retz-Tormann dabei bei einem abgefälschten Ball super reagiert. Auf der Gegenseite ist Retz durch Jan Schulmeister zwei Mal gefährlich geworden."

"Die geschlossene Mannschaftsleistung zeichnet uns aus"

"Nach dem Wechsel habe ich dann aber eigentlich keine wirkliche Chance mehr für Retz gesehen. Unser Grundstein zum Erfolg war einmal mehr eine extrem gute Defensive und eine wirklich geschlossene Mannschaftsleistung, wo es fast unfair wäre jemand herauszuheben. Am Ende aber war natürlich Michael Polt mit seinem Goldtor der Mann des Tages. Beim 1:0 kam der Ball zunächst von halblinks und wurde geblockt, aber Michi hat danach mit dem Außenrist geschossen und leicht abgefälscht für den Tormann getroffen."

Für Scherzer besonders erfreulich: "Wir haben alles so umgesetzt wie erhofft. Es gab noch einen weiteren Stangenschuss für uns, also wirklich kein unverdienter Sieg für uns!"

Retz-Trainer Rene Hieblinger muss hingegen die erste Niederlage im Jahr 2022 verdauen. Nach dem 1:1-Remis in Kilb und dem 3:0-Sieg im Nachtragsspiel gegen den SC Zwettl ein kleiner Rückschlag. In der kommenden Woche können es die Weinviertler aber bei den SKN St. Pölten Juniors schon wieder besser machen.

Die Besten:

Waidhofen: Michael Polt (zunächst rechter Verteidiger, dann vorgerückt ins linke Mittelfeld).