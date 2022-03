Kein Sieger im Duell Mannersdorf - Kottingbrunn

Details Samstag, 26. März 2022 22:06

Der ASK Mannersdorf und der ASK Kottingbrunn haben sich am Samstag in der 18. Runde der 1. NÖ Landesliga mit einem 1:1-Remis getrennt. Nach dem Führungstreffer von Filip Montanaro in der 33. Minute war das Tabellen-Schlusslicht dabei lange Zeit auf Kurs Richtung drei Punkte, doch der späte Ausgleich von Miroslav Hrebik in der 80. Minute kostete den Sieg. Mannersdorf hält damit nun in der Tabelle bei sechs Punkten und kommt im Abstiegskampf nicht wirklich vom Fleck, Kottingbrunn bleibt im Frühjahr weiter ungeschlagen und liegt mit 22 Zählern auf Rang sieben.

Mannersdorf-Obmann Ing. Johannes Horvath meinte nach dem Schlusspfiff in seiner Match-Analyse zu Ligaportal: "Am Ende leider ein verschenkter Sieg von uns, weil wir bei einer Situation nicht konsequent genug verteidigt haben. Ein Punkt ist zwar immer schön, aber wir haben nach unserer Führung schon auf einen 'Dreier' gehofft. Ein Sieg wäre für die Mannschaft, die Zuschauer und den gesamten Verein sehr, sehr wichtig."

Der Tabellen-Letzte hatte schon beim Frühjahrs-Auftakt im Heimspiel gegen Ardagger lange 1:0 geführt und wie der sichere Sieger ausgesehen. Damals kostete ein direkt verwandelter Freistoß erst in der 90. Minute den Sieg. Eine bittere Erfahrung für Mannersdorf. In der vergangenen Woche gab es zwar eine klare 1:4-Niederlage beim Kremser SC, doch davon zeigte man sich diesmal gut erholt.

Noch dazu sprach der Spielverlauf erneut für Mannersdorf: "Die Aktion beim Führungstreffer ist von Tugay Arslan ausgegangen. Kottingbrunn hat den Ball nicht wegbekommen und Filip Montanaro hat scharf ins lange Eck eingeschossen. Danach gab es für beide Mannschaften lange nicht allzu viele Chancen. Kottingbrunn hat erst rund 20 Minuten vor Schluss auf das Tempo gedrückt, aber es war nicht wirklich etwas Zwingendes dabei. Leider haben wir dann aber beim Ausgleich diesen Fehler gemacht und das hat uns den Sieg gekostet. Wir haben in der Schlussphase zwar noch einmal alles probiert, aber es ist dann beim 1:1 geblieben."

Die nächste Chance auf einen Sieg hat Mannersdorf in der kommenden Woche mit einem Auswärtsspiel beim SC Zwettl.

Kottingbrunn im Frühjahr weiter ungeschlagen

Die Mannschaft von Kottingbrunn-Trainer Mag. Andreas Haller hatte das Frühjahr mit einem 1:0-Erfolg beim SV Langenrohr eröffnet und feierte danach gegen den ASV Sprazern einen 2:0-Heimsieg. Nach zwei vollen Erfolgen zu Null, kassierte Kottingbrunn also erstmals im Pflichtspiel-Jahr 2022 ein Gegentor. Am Ende blieb man durch den Ausgleich zum 1:1 aber in der Frühjahrsmeisterschaft auch nach drei Spielen weiter ungeschlagen.

In der kommenden Runde geht es für den ASK dann mit einem Heimspiel gegen den ASV Schrems weiter.

Die Besten:

Mannersdorf: Thomas Dau (Tormann), Filip Montanaro (Stürmer und Torschütze)