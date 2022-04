Erwartete Nullnummer im Nachbarduell in Ardagger

Details Samstag, 02. April 2022 13:06

Geografisch liegen Ardagger und Ortmann weit auseinander. In der Tabelle waren die beiden Teams vor der 19. Runde aber Nachbarn. Und das sollten sich nach dem 0:0 auch nach der 19. Landesliga-Runde bleiben. Beide Teams zeigten ihr ähnliches Niveau über 90 Minuten, teilten verdient die Punkte.

Schon die letzten beiden Duell der beiden Mannschaften hatten mit 0:0 geendet. Daher waren die Erwartungen sowohl bei den Zuschauern als auch bei den beiden Mannschaften nicht auf ein Torspektakel ausgerichtet. "Gegen Ortmann haben wir nie viele Tore geschossen", erinnert sich Ardaggers Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber. Mit dem freitägigen 0:0 ist Ortmann gegen Ardagger sogar schon fünf Spiele ohne eigenen Treffer. Als Grund geben beide Teams einen ähnlichen Spielstil an. "Beide Teams sind sehr zweikampfstark, probieren viel mit weiten Bällen", so Riesenhuber. Ortmanns Trainer Christoph Stifter sieht es ähnlich. "Wenn wir gegeneinander spielen, sieht es meist nach ähnlichen Bemühungen aus. Wir sind aber generell schon bemüht, mehr für das Spiel zu machen."

Jubel kam zu früh

Am Freitag waren zunächst Torchancen Mangelware. Nach 25 Minuten jubelten dann aber doch die ersten Heimfans. Doch vergeblich. Denn der Schiedsrichter erkannte nach einem Freistoß ein Abseits, wertete den Treffer der Hausherren nicht.

Die größte Möglichkeit der Gäste fand in Minute 70 statt. Nach einer Flanke von Paul von der linken Seite kam es im Zentrum zu einem Gestocher. Lagler kam aus rund sieben Metern zum Abschluss, sein Versuch fiel aber zu zentral aus. Ardaggers Schlussmann Mühlböck konnte halten. "Es war das erwartet kampfbetonte Spiel. Wenn du in Ardagger probierst, das Spiel zu machen, wirst du ausgekontert, verlierst du 0:3", so Stifter, der wie sein Gegenüber mit dem torlosen Remis ganz gut leben konnte.

Die Besten:

Ardagger: David Mühlböck (Tormann), Franz Kaltenbrunner (Rechtsverteidiger).

Ortmann: Sebastian Schmidt (Innenverteidiger).