3:3 nach 0:3! Kilb dreht gegen Spratzern nach einer Stunde auf

Details Samstag, 02. April 2022 00:08

Der SCU Kilb und der ASV Spratzern haben am Freitagabend in der 19. Runde der 1. NÖ Landesliga für eine echte Torlawine und ein verrücktes Spiel gesorgt. Die Gäste aus Spratzern sahen nach Treffern von Arian Assim (30.), Tobias Eggenfellner (45./Freistoß) und Dominik Heinzl (50.) bei einer 3:0-Führung bis zur 60. Minute bereits wie der sichere Sieger aus. Doch zum Mann des Tages vor 200 Zuschauen im Waldstadion von Kilb sollte Philipp Plank werden: Sein lupenreiner Hattrick in der 61., 73. und 82. Minute sorgte noch für das 3:3-Remis und einen sensationellen Schlusspunkt.

Kein Spiel wie jedes andere und auch kein normaler Tag für das Kilber Betreuerteam: Chefcoach Matthias Trattner musste diesmal passen. Der Grund dafür war jedoch nicht unerfreulich und dem leidigen Dauerthema Corona geschuldet, sondern viel mehr der äußerst positiven Nachricht einer Geburt "seiner besseren Hälfte". Herzliche Glückwünsche und alles Gute natürlich auch von Ligaportal.

So übernahm Co-Trainer Rudolf Buchinger nach dem Schlusspfiff die Analyse: "Wir sind schwach in die Partie gestartet und haben keine gute erste Hälfte gespielt. Spratzern hingegen hat die wenigen sich bietenden Chancen gut genützt und ist mit 2:0 in Führung gegangen. Beim ersten Gegentreffer kam der Ball nach einem Kopfball zur Mitte und wurde dann aus dem Rückraum verwertet. Das zweiten Tor haben wir aus einem Freistoß von der Strafraumgrenze kassiert. Ich habe der Mannschaft dann in der Pause gesagt, dass wir vorne mehr drauf pressen müssen und dem Gegner weniger Luft geben. Wir haben dann zwar schnell das 0:3 kassiert, aber danach mächtig aufgedreht."

Powerplay mit Plank-Hattrick belohnt und zwei 18-Jährige zeigen auf

"Nach zwei Wechseln haben wir mit Lukas Herbst und Özkan Dinc frische Kräfte gebracht und die letzten 30 Minuten ein echtes Powerplay aufgezogen", schwärmte Buchinger im Ligaportal-Gespräch. "Die drei Treffer von Philipp Plank waren dann der gerechte Lohn dafür. Wir haben Spratzern eingekesselt und die sich ergebenden Strafraum-Situationen durch seinen tollen Hattrick verwertet. Wir waren da einfach couragierter und zweikampfstärker, deshalb ist das Ergebnis auch nach einem 0:3-Rückstand nicht ganz unverdient."

Der Co-Trainer der Kilber, der diesmal "Chef" war, freute sich zudem über zwei echte Talentproben: "Gabriel Kerschbaummeier hat erst seine zweite Partie von Beginn an gespielt und seine Sache ganz toll gemacht. Dazu stand Marcel Schiller ebenfalls in der Anfangsformation." Zwei 18-Jährige Zukunftsversprechen an einem besonderen Abend.

Die Besten:

Kilb: Philipp Plank (Hattrick-Schütze), Gabriel Kerschbaummeier (zentrales Mittelfeld), Marcel Schiller (Angriff)