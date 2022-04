Spratzern überrascht bei den SKN St. Pölten Juniors

Details Freitag, 15. April 2022 22:25

Der ASV Spratzern hat am Freitagabend in der 21. Runde der 1. NÖ Landesliga für eine echte Überraschung gesorgt. Bei den SKN St. Pölten Juniors entführten die Gäste am Ende nach einem 0:0 einen Punkt. Nur eine Woche nach dem 7:0-Schützenfest beim SV Langenrohr gelang es den SKN Juniors am Karfreitag nicht erneut ihren Torhunger unter Beweis zu stellen. Am Ende gab es eine Nullnummer ohne Treffer zu sehen. Für Spratzern war dies nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Waidhofen/Thaya aber ein gewonnener Zähler.

Nach einigen Warnschüssen auf beiden Seiten übernahmen die SKN Juniors mit Fortdauer der Partie immer mehr die Kontrolle. Bis zum Pausenpfiff blieben jedoch Tore aus. Nach dem Wechsel - mittlerweile hatte heftiger Regen eingesetzt - wurden die Bedingungen immer schwieriger. Die christliche Fastenzeit setzte sich aber bis zum Schlusspfiff auch bei der Torausbeute fort und es gab ein trefferloses Remis.

Spratzern-Chefcoach Wolfgang Janisch zeigte sich nach der Partie im Gespräch mit Ligaportal sehr zufrieden: "Eine wirklich gutes Landesliga-Spiel, welches hochklassiges Tempo zu bieten hatte. Zu Beginn haben wir den SKN mit unserer Aufstellung ein wenig überrascht, weil wir gleich drei 'Sechser' aufgeboten hatten. Mit dieser Maßnahme wollten wir ihren Kapitän und Spielmacher David Sauer aus dem Spiel nehmen."

"Nach der Verletzung von Lukas Völk musste ich dann leider umstellen. Aber es ist uns trotzdem immer wieder gelungen auch Nadelstiche nach vorne zu setzen. Mit ein wenig Glück rutscht dann auch der Ball einmal durch, aber am Ende war es ein gerechtes Unentschieden", lautete das Fazit von Janisch. "Meine Mannschaft hat sehr gut dagegengehalten und eine Super-Mentalität gezeigt. Alle haben miteinander gearbeitet und da ist man als Trainer natürlich sehr zufrieden. Diese Leidenschaft hätten wir auch beim 3:3 gegen Kilb oder beim 0:1 gegen Waidhofen gebraucht."

"Meine Burschen sind mit einer Brust in die Partie gegangen, wie wenn sie in der Vorwoche 7:0 gewonnen hätten", meinte ein begeisterter Spratzern-Trainer. Nur ein zweiter verletzungsbedingter Austausch von Christian Hackl trübte ein wenig die gute Laune. "Aber wir gehen den Weg mit unseren Talenten unbeirrt weiter. Auch die U23 hat uns mit ihrem Pressing beim Training unter der Woche perfekt auf das Spiel vorbereitet."

Beide Teams am Ostermontag im Nachtrags-Einsatz

Wie sehen nun die nächsten Aufgaben der beiden Teams aus? Die SKN Juniors bekommen es bereits am Ostermontag, dem 18. April, um 13:30 Uhr daheim im Schlager mit dem Tabellenführer USV Scheiblingkirchen-Warth zu tun. Auch der ASV Spratzern ist am Ostermontag im Einsatz und bestreitet um 16:30 Uhr sein Nachtragsspiel zu Hause gegen den Tabellenzweiten Kremser SC.

Die Besten:

Spratzern: Christoph Graf (Tormann), Eric Schnürer (rechter Verteidiger), Mehmet Olgun ("Sechser")