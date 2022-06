Mannersdorf trauert verlorenen Punkten nach

Details Montag, 06. Juni 2022 14:44

Über 300 Besucher kamen am Samstag Abend auf den Schremser Sportplatz, um ihre Jungs gegen das Landesliga-Tabellenschlusslicht ASK Mannersdorf zu sehen. Und sie sollten ihren Besuch auch nicht bereuen. Denn ein Elfertreffer von Kevin Haider sowie ein Tor in der Nachspielzeit von Mohamed Bassiouny sorgten für einen 2:0-Heimerfolg des ASV Schrems.

Die Gäste reisten zwar mit wenigen Punkten in der Tabelle, dafür aber mit jeder Menge Moral an. Und das zeigten sie dann auch auf dem Platz. Denn die Mannersdorfer hielten gut mit Schrems mit, ließen hinten wenig zu. "Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt", haderte Trainer Marcus Pürk. Auch Schrems-Trainer Jürgen Prüfer zeigte sich von der Leistung der Gäste angetan. "Wir haben gewusst, dass es gegen Mannersdorf nicht leicht werden würde. Über 90 Minuten gesehen, hatten wir aber ein leichtes Chancenplus." Da gingen die Meinungen ein wenig auseinander. "Eigentlich hätte das Spiel 0:0 ausgehen können. Wir haben einen blöden Elfmeter verschuldet", so Pürk. Fuger wurde im Strafraum bei einem Dribbling gestoppt, Kevin Haider verwandelte zum 1:0 für Schrems.

Mannersdorf lässt zu viel liegen

In Durchgang zwei bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel zu sehen. "Es war sicher nicht unsere beste Leistung", so Prüfer. Pürk zeigte sich mit der Leistung zufrieden, schlug aber des Öfteren die Hände über dem Kopf zusammen. "Oft müssen die Spieler das Hirn einschalten. Wir machen so viele unnötige Fehler. Da sind Sachen dabei, die kann man gar nicht lernen." Und als Fazit musste Pürk sagen: "Wenn man die Tore nicht schießt, bekommt man sie." In Minute 93 war es Mohamed Bassiouny, der diese Weisheit bestätigte, mit dem 2:0 den Endstand herstellte.

Die Besten:

Schrems: Alexander Ruso (Torhüter).