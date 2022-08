Der SCU Kilb unterliegt auch beim ASK Kottingbrunn

Details Dienstag, 16. August 2022 10:59

1. Landesliga: Nach der 0:1-Niederlage des SCU Kilb gegen die SU Ortmann/Oed-Waldegg, gab es auch am Montag im zweiten Spiel gegen den ASK Kottingbrunn keine Punkte auf das Konto des SCU. Vor etwa 150 Zuschauern musste sich der SCU Kilb gegen den ASK Kottingbrunn mit 3:1 geschlagen geben. Kottingbrunn ist nach zwei Runden mit vier Punkten gut in die neue Saison gestartet.

Die erste Viertelstunde tasteten sich beide Mannschaft erstmal ab. In der 16. Spielminute hatte Mario Guttmann die erste Chance für die Heimischen. Sein Abschluss ging allerdings neben das Tor. Im Anschluss übernahm der Gastgeber das Kommando im Spiel. In Minute 25 kam es aber zu einem Eckball der Gäste aus Kilb. Die Hereingabe fand den Kopf von Julian Falkensteiner, der zum etwas überraschenden 1:0 für Kilb einköpfte. Nur drei Minuten später hatten auch die Heimischen einen Eckball zugesprochen bekommen. Kottingbrunns Julian Bauer stieg hoch und traf ebenfalls per Kopf zum 1:1-Ausgleich (28.). Der Ausgleich gab dem ASK Kottingbrunn wieder neue Energie, doch drei Abschlüsse in kurzer Zeit brachte nichts Zählbares (39.). Am Ende der ersten Hälfte wurde es nochmal hitzig. Zweimal hätte es Elfmeter für die Heimmannschaft geben können, doch Schiedsrichter Hameter ließ beide Male weiterspielen. So ging es mit einem 1:1 in die Kabinen.

Doppelschlag brachte Heimsieg

Auch in Halbzeit zwei dauerte es einige Minuten bis es zum ersten gefährlichen Abschluss kam. Ein Distanzschuss der Gastgeber wurde noch abgefälscht und ging dann am Tor vorbei (54.). Nach 62 Minuten jubelte der ASK Kottinbrunn dann über die Führung. Benjamin Mustafic traf zum 2:1 für die Hausherren. Nur drei Minuten später konterte Kottingbrunn die Gäste aus und Robert Ardelean erhöhte den Vorsprung auf 3:1 (65.) für die Gastgeber. In der 71. Spielminute scheiterte Tobias Mayerhofer aus kurzer Distanz und vergab die große Chance auf den Anschlusstreffer. Dennoch blieben die Kottingbrunner spielbestimmend und fünf Minuten vor dem Ende vergab Ardelean die Chance auf seinen zweiten Treffer. Am Ende jubelten die Gastgeber über einen verdienten 3:1-Erfolg über den SCU Kilb.

