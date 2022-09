Waidhofen/Thaya triumphiert über SV Gloggnitz

Details Samstag, 17. September 2022 00:10

1. Landesliga: Vor etwa 180 Zuschauer empfing der SV Waidhofen/Thaya im Birkenstadion die Gäste vom SV Gloggnitz und enttäuschte seine Fans nicht. Am Freitag verbuchte Waidhofen/Thaya einen 2:0-Erfolg gegen die SV Gloggnitz. Waidhofen hat mit dem Sieg über Gloggnitz einen Coup gelandet.

Der SV Waidhofen/Thaya erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Fabian Newald traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Pavel Pilik wurde an der Strafraumgrenze angespielt, drehte sich einmal und legte ideal für Newald ab, der den Ball trockens ins Eck setzte. Nach 15 Minuten hatten die Gäste die Chance auf den Ausgleich, doch Patrick Handler knallt den Ball über das Tor. Nach 25 Minuten musste die Stange für Waidhofen retten. Tomas Pilik brachte nach einer guten halben Stunde einen Eckball an die Strafraumgrenze. Pavel Pilik nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 33. Minute das Leder volley zum 2:0 ins Netz. Kurz vor der Pause konnten die Gäste die Chance auf den Anschlusstreffer nicht nutzen. Den Grundstein für den Sieg über die SV Gloggnitz legte Waidhofen/Thaya bereits in Halbzeit eins.

Pastucha hält die Null fest

Nach 57 Minuten konnte sich Milan Pastucha auszeichnen und drehte einen gefährlichen Ball noch über die Querlatte. Zwei Minuten später musste Pastucha erneut retten, als Robin Maydl alleine vor ihm auftauchte. Die Gäste versuchten alles, konnten aber keinen Treffer erzielen. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ Waidhofen die Abstiegsplätze und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Der SV Waidhofen/Thaya fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging Waidhofen/Thaya in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Trotz der Schlappe behält die SV Gloggnitz den sechsten Tabellenplatz bei. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Gloggnitz baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag tritt Waidhofen bei der spusu SKN St. Pölten Juniors an, während die SV Gloggnitz einen Tag später den SG Ardagger/Viehdorf empfängt.

1. Landesliga: SV Waidhofen/Thaya – SV Gloggnitz, 2:0 (2:0)

33 Pavel Pilik 2:0

6 Fabian Newald 1:0