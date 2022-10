Ortmann/Oed-Waldegg holt Big Points gegen Kottingbrunn

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:01

1. Landesliga: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SG Ortmann/Oed-Waldegg vor rund 400 Zuschauern mit 1:0 gegen den ASK Kottingbrunn gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Beide Mannschaften agierten vorsichtig. Keiner wollte einen Fehler begehen und das eigene Tor von Schaden fernhalten. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel tat sich lange Zeit nicht viel. Doch die Gäste hatten das Happy-End für sich. Der Ortmann/Oed-Waldegg konnte sich bei Jacob Paul bedanken, der vor 400 Zuschauern in der Schlussphase einen wichtigen Treffer herbeiführte (86.). Am Ende verbuchte Ortmann/Oed-Waldegg gegen Kottingbrunn die maximale Punkteausbeute.

Später Sieg im Topspiel der Runde

Der ASK Kottingbrunn hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die Heimmannschaft auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SG Ortmann/Oed-Waldegg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Gäste ist die funktionierende Defensive, die erst acht Gegentreffer hinnehmen musste. Die letzten Resultate des Ortmann/Oed-Waldegg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Kottingbrunn beim SV Haitzendorf an, während Ortmann/Oed-Waldegg zwei Tage zuvor den SV Langenrohr empfängt.

1. Landesliga: ASK Kottingbrunn – SG Ortmann/Oed-Waldegg, 0:1 (0:0)

86 Jacob Paul 0:1