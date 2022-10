Last-Minute-Remis: Langenrohr rettet gegen Gloggnitz einen Punkt

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:17

1. Landesliga: Vor rund 220 Besuchern trafen sich am Freitag der SV Langenrohr und die SV Gloggnitz. Der SV Langenrohr und die SV Gloggnitz teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Mathias Gruber mit seinem Treffer für Gloggnitz die turbulente Schlussphase einläutete (84.). Eine Flanke von der rechten Seite fand zunächst den Kopf von Patrick Handler. Dessen Versuch aus kurzer Distanz wurde von Keeper David Sulzer noch pariert, doch im Nachschuss war Gruber erfolgreich. Wer glaubte, Langenrohr sei geschockt, irrte. Christoph Weyermayr machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (87.). Die Gäste bekamen den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Weyermayr überwand Torhüter Stefan Bliem per Kopf zum 1:1. Nur zwei Minuten später legte sich Lukas Grill den Ball auf der halblinken Seite für einen Freistoß zurecht. Grill brachte mit seinem Freistoß ins kurze Eck der SV Gloggnitz nach 89 Minuten die 2:1-Führung. Doch noch immer war die Messe nicht gelesen. Für den SV Langenrohr reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Adrien Dauce eine Maßflanke von der linken Seite am langen Pfosten erreichte und den Ball in der Nachspielzeit zum 2:2 über die Linie köpfte (93.). Am Ende stand es zwischen dem Heimteam und der SV Gloggnitz pari.

Dauce wird zum Held von Langenrohr

Mit drei Siegen weist die Bilanz von Langenrohr genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Der SV Langenrohr befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Gloggnitz bei.

Mit diesem Unentschieden verpassten die Gäste die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den sechsten Platz.

Langenrohr tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SG Ortmann/Oed-Waldegg an. Einen Tag später empfängt die SV Gloggnitz die spusu SKN St. Pölten Juniors.

1. Landesliga: SV Langenrohr – SV Gloggnitz, 2:2 (0:0)

93 Adrien Dauce 2:2

89 Lukas Grill 1:2

87 Christoph Weyermayr 1:1

84 Mathias Gruber 0:1