Zeiler stellt späten Schremser Sieg gegen Ortmann/Oed-Waldegg sicher

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:43

1. Landesliga: Rund 220 Zuschauer kamen in die "ELK"-Arena nach Schrems. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der ASV EATON Schrems mit 2:1 gegen den SG Ortmann/Oed-Waldegg gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Nach einer kurzen Abtastphase waren die Gäste als erstes mit dem Jubeln dran. Die Führung des Ortmann/Oed-Waldegg stellte Manuel Lagler (13.) sicher. Der Angreifer traf vor 220 Zuschauern, nach einem langen Ball in die Spitze, zum 1:0. Dann hatten aber die Gastgeber das Spiel in der Hand und schnürten die Gäste in deren eigener Hälfte ein. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Schrems begann mit viel Tempo den zweiten Durchgang und nach dem ersten Versuch staubte Andreas Fuger ab und traf zum 1:1 zugunsten des ASV Schrems (49.). Jetzt wurden auch die Gäste wieder wacher und gestalteten das Spiel ausgeglichen. Die spielentscheidende Rolle nahm Lukas Zeiler ein, der kurz vor knapp für die Gastgeber zum Führungstreffer bereitstand (86.) und eine flach Hereingabe mit etwas Glück über die Linie drücken konnte. Schließlich sprang für Schrems gegen Ortmann/Oed-Waldegg ein Dreier heraus.

Später Heimsieg nach 0:1-Rückstand

Trotz der drei Zähler machte der ASV EATON Schrems im Klassement keinen Boden gut. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der ASV Schrems derzeit auf dem Konto. Schrems erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SG Ortmann/Oed-Waldegg hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Für den ASV EATON Schrems geht es am kommenden Sonntag beim SV Haitzendorf weiter. Der Ortmann/Oed-Waldegg tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 11.11.2022, bei Waidhofen/Thaya an.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – SG Ortmann/Oed-Waldegg, 2:1 (0:1)

86 Lukas Zeiler 2:1

49 Andreas Fuger 1:1

13 Manuel Lagler 0:1