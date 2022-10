Der SV Gloggnitz gegen Mannersdorf im Torrausch

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:01

1. Landesliga: Mit über 300 Zuschauern war die Alpenstadion in Gloggnitz gut gefüllt. Die SV Gloggnitz kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. Die SV Gloggnitz setzte sich standesgemäß gegen den ASK Mannersdorf durch.

Robin Maydl stellte die Weichen für Gloggnitz auf Sieg, als er nach einem Eckball in Minute 18 mit einem Kopfballtreffer zum 1:0 zur Stelle war. In der 20. Minute brachte Gerald Peinsipp das Netz für die Heimmannschaft ebenfalls mit einem Kopfball nach Eckball zum Zappeln. In der 27. Minute legte Maydl zum 3:0 zugunsten der SV Gloggnitz nach, wieder nach einem Eckball. Für die Vorentscheidung waren Patrick Handler (37.) und Maydl (45.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Angesichts der desolaten Vorstellung von Mannersdorf in der ersten Hälfte ging es mit einem überragenden Vorsprung für die SV Gloggnitz in die Pause. Nach den Treffern von Handler (70.) und Lukas Grill (79.) setzte Peinsipp (89., Elfmeter) den Schlusspunkt für Gloggnitz. Fünf Minuten vor dem Ende sah Mannersdorfs Frank Kolesik die Gelb-Rote Karte (Foul). Am Ende fuhr die SV Gloggnitz einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte die SV Gloggnitz bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den ASK Mannersdorf in Grund und Boden spielte.

Gloggnitz schießt sich auf Platz vier

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Gloggnitz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 29 Treffern stellt die SV Gloggnitz den besten Angriff der 1. Landesliga. Die SV Gloggnitz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Gloggnitz zu besiegen.

32 Gegentreffer musste Mannersdorf im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Der Gast findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Offensive des ASK Mannersdorf zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – fünf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Nun musste sich Mannersdorf schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vom Glück verfolgt war der ASK Mannersdorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nächster Prüfstein für die SV Gloggnitz ist der SC Retz (Samstag, 18:00 Uhr). Mannersdorf misst sich am selben Tag mit der spusu SKN St. Pölten Juniors (17:00 Uhr).

1. Landesliga: SV Gloggnitz – ASK Mannersdorf, 8:0 (5:0)

89 Gerald Peinsipp 8:0

79 Lukas Grill 7:0

70 Patrick Handler 6:0

45 Robin Maydl 5:0

37 Patrick Handler 4:0

27 Robin Maydl 3:0

20 Gerald Peinsipp 2:0

18 Robin Maydl 1:0