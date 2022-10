Debakel für Waidhofen/Thaya gegen Rohrbach/St. Veit

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:21

1. Landesliga: Das Birkenstadion in Waidhofen/Thaya war mit 280 Zuschauern gut gefüllt. Der SV Waidhofen/Thaya blieb gegen den SG Rohrbach/St. Veit chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Der Rohrbach/St. Veit erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Nach 15 Minuten fanden die Hausherren ihre erste Torchance vor, setzen den Ball allerdings deutlich neben das Tor. Nur wenige Minuten später vergaben auch die Gäste ihre erste Möglichkeit in Führung zu gehen. Die Gäste gingen in Minute 23 in Front. Patrik Bachtrögler nutze einen Fehlpass des weit vor dem Tor stehenden Keepers und überhob diesen aus fast 40 Metern zum 1:0. Danach verhinderten die Gäste die Offensivbemühungen der Waidhofener mit einer kompakten Abwehrleistung. Kurz vor dem Pausenpfiff vergaben die Gäste die Chance das Resultat weiter zu verbessern. Komfortabel war die Pausenführung von Rohrbach/St. Veit nicht, aber immerhin ging der SG Rohrbach/St. Veit mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Gäste behielten im Nebel den Durchblick

Edin Bijeljinac erhöhte den Vorsprung des Rohrbach/St. Veit nach 59 Minuten auf 2:0, nachdem er einen Schussversuch annahm und den Ball selbst ins lange Eck berförderte. Praktisch im Gegenzug vergaben die Heimischen erneut die Chance auf ihren ersten Treffer. Marco Moser vollendete einen flachen Stanglpass aus spitzem Winkel zum dritten Tagestreffer in der 67. Spielminute. Der Nebel wurde immer dichter, doch die Gäste behielten den Durchblick. Dominik Akrap gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Rohrbach/St. Veit (82.), als er eine flache Hereingabe mit einem platzierten Schuss ins lange Eck versenkten konnte. Am Schluss siegte der SG Rohrbach/St. Veit gegen Waidhofen/Thaya.

Waidhofen findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Der Gastgeber musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Waidhofen/Thaya insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von Waidhofen/Thaya bleibt angespannt. Gegen den Rohrbach/St. Veit musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Rohrbach/St. Veit in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SG Rohrbach/St. Veit momentan auf dem Konto.

Am nächsten Freitag reist Waidhofen zum ASK Kottingbrunn, zeitgleich empfängt der Rohrbach/St. Veit den SG Ardagger/Viehdorf.

1. Landesliga: SV Waidhofen/Thaya – SG Rohrbach/St. Veit, 0:4 (0:1)

82 Dominik Akrap 0:4

67 Marco Moser 0:3

59 Edin Bijeljinac 0:2

23 Patrik Bachtroegler 0:1