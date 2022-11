Haitzendorf feiert gegen Langenrohr deutlichen Heimsieg

Details Montag, 31. Oktober 2022 00:23

1. Landesliga: Vor etwa 440 Zuschauern trafen sich in Runde 13 der SV Haitzendorf und der SV Langenrohr. Mit 1:5 verlor Langenrohr am vergangenen Sonntag deutlich gegen Haitzendorf. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der SV Haitzendorf den maximalen Ertrag.

Beinahe eine halbe Stunde lang konnten die Gäste die Null halten. Jaroslav Poliach brachte den Gastgebern dann aber nach 29 Minuten die 1:0-Führung. Nach einem Kopfball-Doppelpass an der Strafraumgrenze kam Poliach nochmal an den Ball und knallte das Spielgerät unter dir Latte zur Führung. Für das 2:0 von Haitzendorf zeichnete Paul Ruben Wallner verantwortlich (35.), der nach einem abgewehrten Kopfball goldrichtig stand und aus kurzer Distanz traf. Mit der Führung für den SV Haitzendorf ging es in die Halbzeitpause. Nach einem missglückten Schussversuch von Christian Hayden kam Werner Würzler an den Ball und traf zum 1:2 (51.). Eine verunglückte Abseitsfalle der Gäste führte zum nächsten Treffer der Heimischen. Christian Schaller versenkte die Kugel nach Zuspiel von Florian Schuh zum 3:1 für Haitzendorf (55.). Stefan Nestler brachte den SV Haitzendorf in ruhiges Fahrwasser, indem er aus etwa 45 Metern Maß nahm, den Torhüter überhob und das 4:1 erzielte (60.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Timo Firmkranz, der das 5:1 aus Sicht von Haitzendorf perfekt machte (90.). Langenrohrs Marko Jovanovic fälschte den Ball dabei noch entscheidend ab. Letztlich feierte der SV Haitzendorf gegen Langenrohr nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Anschluss- bleibt nur Ehrentreffer

Bei Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Haitzendorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte der SV Haitzendorf bisher fünf Siege und kassierte acht Niederlagen. Haitzendorf beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Der SV Langenrohr findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die Gäste verbuchten insgesamt vier Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Nur einmal ging Langenrohr in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der SV Haitzendorf hat nächste Woche den ASV EATON Schrems zu Gast. Am Freitag empfängt der SV Langenrohr den ASV Ofenbinder Spratzern.

1. Landesliga: SV Haitzendorf – SV Langenrohr, 5:1 (2:0)

90 Timo Firmkranz 5:1

60 Stefan Nestler 4:1

55 Christian Schaller 3:1

51 Werner Wuerzler 2:1

35 Paul Ruben Wallner 2:0

29 Jaroslav Poliach 1:0