Sieg gegen Waidhofen/T: Ardagger/Viehdorf krallt sich die Tabellenspitze

Samstag, 08. April 2023

1. Landesliga: Waidhofen/Thaya steckte gegen den Ardagger/Viehdorf eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Ardagger/Viehdorf setzte sich standesgemäß gegen Waidhofen durch. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit dem SG Ardagger/Viehdorf Glücksgefühle beschert.

Für den SV Waidhofen/Thaya lief vor 280 Zuschauern wenig rund: Die Gäste gerieten schnell in Rückstand. Marjan Gamsjäger kam nach einem Freistoß an den Ball und versenkte das Spielgerät souverän zur Führung. Der Ardagger/Viehdorf machte weiter Druck. Gamsjäger verwertete eine halbhohe Flanke gekonnt und traf zum 2:0 (20.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Doppeltorschütze Gamsjäger wurde nach 63 Minuten ausgewechselt, doch das schwächte die Heimischen ganz und gar nicht. Sein Ersatzmann Jonas Killinger stellte schließlich in der 84. Minute den 3:0-Sieg für Ardagger/Viehdorf sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Spitzenreiter am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Waidhofen/Thaya.

Ardagger/Viehdorf lacht von der Tabellenspitze

Die errungenen drei Zähler gingen für den SG Ardagger/Viehdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Wer die Gastgeber besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst neun Gegentreffer kassierte der Ardagger/Viehdorf. Die bisherige Spielzeit von Ardagger/Viehdorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SG Ardagger/Viehdorf verbuchte insgesamt zwölf Siege und fünf Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

In der Tabelle liegt Waidhofen nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des SV Waidhofen/Thaya alles andere als positiv.

Mit insgesamt 41 Zählern befindet sich der Ardagger/Viehdorf voll in der Spur. Die Formkurve von Waidhofen/Thaya dagegen zeigt nach unten.

Während Ardagger/Viehdorf am kommenden Freitag den SV Langenrohr empfängt, bekommt es Waidhofen am selben Tag mit dem SCU-GLD Kilb zu tun.

1. Landesliga: SG Ardagger/Viehdorf – SV Waidhofen/Thaya, 3:0 (2:0)

84 Jonas Killinger 3:0

20 Marjan Gamsjaeger 2:0

10 Marjan Gamsjaeger 1:0

