Debakel für SC Retz gegen Rohrbach/St. Veit

Details Sonntag, 09. April 2023 00:01

1. Landesliga: Der SC Retz blieb gegen den SG Rohrbach/St. Veit chancenlos und kassierte vor etwa 100 Besuchern eine herbe 0:4-Klatsche. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 1:1 voneinander getrennt hatte.

Bei leichten Vorteilen für die Heimelf gab es jedoch wenig Torraumszenen zu beobachten. Vor 100 Zuschauern markierte dann Marco Moser das 1:0 (43.) für die Gäste. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Rohrbach/St. Veit, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nach der Pause konnten die Gastgeber aber das Spiel nicht in ihre Richtung drehen - im Gegenteil. Das 2:0 für den Gast stellte erneut Moser sicher. In der 68. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Nur zwei Minuten später folgte die Vorentscheidung. Für das 3:0 von Rohrbach/St. Veit sorgte Marian Kocis, der in Minute 70 zur Stelle war. Moser besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den SG Rohrbach/St. Veit (74.) und machte seinen Dreierpack perfekt. Mit dem Ende der Spielzeit strich der Rohrbach/St. Veit gegen den SC Retz die volle Ausbeute ein.

Marco Moser mit Dreierpack

Der SC Retz findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Mit dem Gewinnen tut sich die Heimmannschaft weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nach diesem Erfolg steht Rohrbach/St. Veit auf dem siebten Platz der 1. Landesliga. Durch den klaren Erfolg über den SC Retz ist der SG Rohrbach/St. Veit weiter im Aufwind.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am nächsten Freitag reist der SC Retz zum ASK Kottingbrunn, zeitgleich empfängt der Rohrbach/St. Veit den SC Zwettl.

1. Landesliga: SC Retz – SG Rohrbach/St. Veit, 0:4 (0:1)

74 Marco Moser 0:4

70 Marian Kocis 0:3

68 Marco Moser 0:2

43 Marco Moser 0:1

