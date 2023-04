SV Gloggnitz siegt gegen ASV Schrems

Details Sonntag, 09. April 2023 00:06

1. Landesliga: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die die SV Gloggnitz vor rund 100 Zuschauern mit 2:1 gegen den ASV Schrems für sich entschied. Hundertprozentig überzeugen konnte Gloggnitz dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte die SV Gloggnitz durch einen 2:0-Erfolg bei Schrems die drei Punkte eingefahren.

Eine gute halbe Stunde stand auf beiden Seiten die Null auf der Anzeigentafel. Robin Maydl traf dann vor 100 Zuschauern nach 32 Minuten zur Führung für die SV Gloggnitz. Der Gastgeber hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Kurz nach dem die Seiten getauscht waren, schlugen die Heimischen erneut zu. Mathias Gruber erhöhte für Gloggnitz auf 2:0 (49.). Die Gäste versuchten die drohende Niederlage noch zu verhindern, doch die geplante Aufholjagd kam zu spät. Kurz vor Ultimo war noch Patrick Krammer zur Stelle und zeichnete für den Anschlusstreffer des ASV EATON Schrems verantwortlich (90.). Am Schluss gewann die SV Gloggnitz gegen den Gast.

Gloggnitz nun erster Verfolger des Spitzenduos

Die SV Gloggnitz ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die dritte Position vorgerückt. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Gloggnitz stets gesorgt, mehr Tore als die SV Gloggnitz (39) markierte nämlich niemand in der 1. Landesliga. Mit dem Sieg knüpfte Gloggnitz an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die SV Gloggnitz zehn Siege und vier Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte.

Der ASV Schrems führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Schrems verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Mit insgesamt 34 Zählern befindet sich die SV Gloggnitz voll in der Spur. Die Formkurve des ASV EATON Schrems dagegen zeigt nach unten.

Das nächste Spiel der SV Gloggnitz findet in zwei Wochen statt, wenn man am 22.04.2023 den SV Waidhofen/Thaya empfängt. Der ASV Schrems hat nächste Woche die spusu SKN St. Pölten Juniors zu Gast.

1. Landesliga: SV Gloggnitz – ASV EATON Schrems, 2:1 (1:0)

90 Patrick Krammer 2:1

49 Mathias Gruber 2:0

32 Robin Maydl 1:0

