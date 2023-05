Erfolgsserie von Kottingbrunn setzt sich gegen Ortmann/Oed-Waldegg fort

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:30

1. Landesliga: Für den SG Ortmann/Oed-Waldegg gab es in der Partie gegen den ASK Kottingbrunn, an deren Ende vor 150 Zuschauern eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Kottingbrunn wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte beim 1:0 mit dem Ortmann/Oed-Waldegg seinen Sieger gefunden.

Eine Viertelstunde lang fielen keine Tore. Vor den Augen der 150 Zuschauer stellte Mario Guttmann das 1:0 für den ASK Kottingbrunn sicher (15.). Die Gastgeber verloren den Ball im Spielaufbau. Kottingbrunn schaltete schnell um, brachte Guttmann in gute Position. Der ließ sich die Chance nicht entgehen und traf ins lange Eck. Komfortabel war die Pausenführung der Gäste nicht, aber immerhin ging Kottingbrunn mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Es dauerte bis zur Schlussphase, als Kottingbrunn erneut zuschlug. Ein Freistoß fand Guttmann am langen Pfosten und der verwertete aus kurzer Distanz. Der Treffer von Guttmann in der 72. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Die 0:2-Heimniederlage von Ortmann/Oed-Waldegg war Realität, als Schiedsrichter Gerhard Daubeck die Partie letztendlich abpfiff.

Kottingbrunn weiter voll im Geschäft

Trotz der Niederlage belegt das Heimteam weiterhin den siebten Tabellenplatz. Der SG Ortmann/Oed-Waldegg verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Die Situation beim Ortmann/Oed-Waldegg bleibt angespannt. Gegen den ASK Kottingbrunn kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Durch den Erfolg rückte Kottingbrunn auf die dritte Position der 1. Landesliga vor. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des ASK Kottingbrunn ist die funktionierende Defensive, die erst 19 Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg baute der ASK Kottingbrunn die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Kottingbrunn 14 Siege, drei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Kottingbrunn so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Während Ortmann/Oed-Waldegg am kommenden Mittwoch den SV Waidhofen/Thaya empfängt, bekommt es der ASK Kottingbrunn am selben Tag mit dem SG Ardagger/Viehdorf zu tun.

1. Landesliga: SG Ortmann/Oed-Waldegg – ASK Kottingbrunn, 0:2 (0:1)

72 Mario Guttmann 0:2

15 Mario Guttmann 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei