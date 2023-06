Doppelpack: Mustafic sichert Kottingbrunn den Sieg gegen Waidhofen/Thaya

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:01

1. Landesliga: Der ASK Kottingbrunn erreichte vor 200 Zuschauern einen 3:1-Erfolg beim SV Waidhofen/Thaya. Die Beobachter waren sich einig, dass Waidhofen/Thaya als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Kottingbrunn gegen den Gastgeber mit 2:1 die Nase vorn.

Der ASK Kottingbrunn ging vor 200 Zuschauern in Führung. Benjamin Mustafic war es, der in der zwölften Minute zur Stelle war. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam der Ball über Umwege zu Mustafic, der alleine vor dem Keeper keine Mühe hatte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie zu bringen. Waidhofen brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Kottingbrunn hatte bis zur Pause Bestand. Mustafic übernahm dann einen weiten Abschlag, ging auf und davon und schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53.). Patrik Ruzicka war es, der in der 75. Minute das Kopfballduell in der Mitte gewann und das Spielgerät im Gehäuse des ASK Kottingbrunn unterbrachte. Kurz darauf gelang es den Gästen den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herzustellen. Eine Freistoß-Flanke von Balakiyem Takougnadi wurde zunächst an die Querlatte abgefälscht. Robert Ardelean übernahm den Abpraller und schoss die Kugel zum 3:1 für den Gast über die Linie (77.). Am Schluss siegte Kottingbrunn gegen den SV Waidhofen/Thaya.

Der ASK Kottingbrunn ist Vizemeister!

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Waidhofen/Thaya unteres Mittelfeld. Wo bei Waidhofen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 26 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SV Waidhofen/Thaya auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nach 28 absolvierten Begegnungen nimmt der ASK Kottingbrunn den zweiten Platz in der Tabelle ein. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Kottingbrunn ist die funktionierende Defensive, die erst 22 Gegentreffer hinnehmen musste. Der ASK Kottingbrunn befand sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

1. Landesliga: SV Waidhofen/Thaya – ASK Kottingbrunn, 1:3 (0:1)

