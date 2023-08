Kilb gleicht in Korneuburg in der Nachspielzeit aus

Details Samstag, 12. August 2023 00:02

1. Landesliga: Vor rund 250 Zuschauern ging es in Korneuburg in die neue Saison. Der Aufsteiger empfing in Runde eins die Gäste aus Kilb. Das Spiel vom Freitag zwischen dem SC Sparkasse Korneuburg und dem SCU-GLD Kilb endete mit einem 1:1-Remis.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Dennoch kamen zunächst die Gastgeber zu einigen Möglichkeiten, die diese aber nicht nutzen konnten. Immer wieder tankte sich Lorenz Grabovac über die linke Angriffsseite durch. Seine Hereingaben fanden aber nur selten Abnehmer. Dazu zeigte auch Kilbs Schlussmann Simon Neudhart eine starke Leistung und hielt die Null für sein Team fest.

Ausgleich in Minute 94

In der 60. Minute sahen die 250 Besucher das 1:0 für den SC Korneuburg. Julian Küssler kam mit Tempo auf der linken Seite an den Ball und versenkte diesen zur Führung. Doch dann wachten auch die Gäste mehr und mehr auf und erspielten sich gute Chancen das Spiel auszugleichen. In der vierten Minute der Nachspielzeit sah Korneuburgs Daniel Hautzinger noch die Gelb-Rote Karte. Als schon alle mit dem Heimsieg des Aufsteigers rechneten, gelang Kilb doch noch der Ausgleich. Felix Bass machte der Heimmannschaft kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er mit einem Freistoß aus gut 30 Metern den späten Ausgleich sicherstellte. Torhüter Michael Stöckl wollte den zentral angetragenen Freistoß aufnehmen, doch der Ball rutschte ihm durch die Hände ins Tor. Letztlich gingen Korneuburg und Kilb mit jeweils einem Punkt auseinander.

Highlights von Fußball TV Niederösterreich

1. Landesliga: SC Sparkasse Korneuburg – SCU-GLD Kilb, 1:1 (0:0)

94 Felix Bass 1:1

60 Julian Kuessler 1:0

