Waidhofen/Thaya holt in Zwettl den ersten Saisonsieg

Details Samstag, 19. August 2023 00:01

1. Landesliga: Am 3. Spieltag der neuen Saison traf der SC Zwettl in der Waldviertler-Sparkasse-Arena vor fast 970 Zuschauern auf die Gäste des SV Waidhofen/Thaya. Der SC Zwettl hatte am Freitag gegen den SV Waidhofen/Thaya mit 0:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Die erste gute Chance im Spiel gab es für die Heimelf. Ein Weitschuss von Schaupp wurde von Goalie Altschach stark pariert (7.). Eine Flanke von der rechten Seite fand den Kopf von Pavel Pilik und der sicherte Waidhofen/Thaya vor 965 Zuschauern die 1:0-Führung (11.). Danach versuchten die Heimischen den Rückstand wieder auszugleichen, doch die Gäste standen in der Abwehr kompakt und ließen wenig zu. In Minute 32 ertönte ein Elfmeterpfiff. Doch Zwettls Kapitän Mag. Gregor Schmidt setzte den Penalty an die Querlatte.

Elfmeter für Zwettl nach Foul von Pilik an Bayer! Kapitän Schmidt setzt den Elfmeter allerdings an die Latte! Benjamin Zottl, Ticker-Reporter

Nur wenige Minuten später scheiterte Thomas Penz mit seinem Abschluss wieder an der Latte (38.). Kurz vor dem Pausenpfiff kam der nächste Rückschlag für Zwettl, als Benjamin Hahn des Platzes verwiesen wurde (40.). Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Waidhofen, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Zwettl scheiterte viermal an Aluminium

Gleich mit dem ersten Angriff in Halbzeit zwei bauten die Gäste den Vorsprung aus. Eine Hereingabe von der rechten Seite brachte Oliver Bauer in Abschlussposition und der versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (48.). Zehn Minuten später setzte Zwettl Marco Budic den Ball erneut nur ans Aluminium (58.). Drei Minuten danach setzte Nico Tscheppen den Ball zum vierten Mal in diesem Spiel an die Torumrandung (61.). Für klare Verhältnisse sorgte Waidhofen/Thaya, indem Wolfgang Mühlebner nach einem Konter das 3:0 markierte (89.). Schließlich strich Waidhofen die Optimalausbeute gegen die Gastgeber ein.

Effektive Waidhofener gewinnen klar gegen eine Zwettler Mannschaft, die ihre vielen Chancen nicht nutzen kann. Glückwunsch zum Derbysieg, SV Sparkasse Waidhofen/Thaya! Benjamin Zottl, Ticker-Reporter

Die Aufstellungen:

SC Zwettl: Marcel Rauch - Benedikt Größl, Michael Herrsch, Marco Budic, Nico Tscheppen - Daniel Jeschko, Mag. Gregor Schmidt (K), Benjamin Hahn, Jonas Schaupp, Kilian Bayer - Sebastian Thomas Penz Ersatzspieler: Sebastian Gessl, Oliver Kruder, Alexander Vogl, Mateo Plazibat, Mathias Haider, Fabian Gattinger Trainer: Günter Schrenk.

SV Waidhofen/Thaya: Marco Altschach - Wolfgang Mühlberger, Vincent Hassel, Michael Mejta (K), Nico Votava - Fabian Newald, Andreas Ringswirth, Pavel Pilik, Oliver Bauer, Jannik Michael Scherzer - Antonin Plichta Ersatzspieler: Marcel Rogner, Fabian Teufel, Fabio Pascher, Julian Gabler, Robin Spielhofer, Patrik Ruzicka Trainer: Ing. Edgar Eichler

Zwettl macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang vier.

Das bisherige Schlusslicht, der SV Waidhofen/Thaya, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position zehn.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

1. Landesliga: SC Zwettl – SV Waidhofen/Thaya, 0:3 (0:1)

89 Wolfgang Muehlberger 0:3

48 Oliver Bauer 0:2

11 Pavel Pilik 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.