SC Korneuburg gewinnt bei Ortmann/Oed-Waldegg

1. Landesliga: Am Dienstag begrüßte die Heimmannschaft der SG Ortmann/Oed-Waldegg vor mehr als 250 Besuchern den SC Sparkasse Korneuburg. Beide Teams starteten am Wochenende mit einem Remis in die neue Saison. Diese Begegnung ging mit 2:0 zugunsten der Gäste aus.

Schon in Minute eins zeigten sich die Gäste aus Korneuburg erstmals gefährlich. Im Anschluss traten beide Mannschaften eher vorsichtig auf. In der 28. Minute musste Ortmann-Keeper Vollhofer erstmals ernsthaft einschreiten um einen Gegentreffer zu verhindern. Dann wurden auch die Heimischen zweimal gefährlich. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.

Tore erst nach der Pause

Gallei hat nach dem KORNEUBURGER Anstoß gleich die beste Gelegenheit des gesamten Spiels! Ein schlampiges Abspiel wird sofort abgefangen, Gallei geht schnurstracks Richtung Tor, hat alle Zeit der Welt und vergibt diesen “Tausender”, schießt knapp links neben das Tor - das hätte die Führung sein MÜSSEN! Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Gleich nach Wiederbeginn fanden die Gäste ihre bislang größte Chance vor (46.). Nach einem Eckball war es dann aber soweit. Stevan Kovacevic kam nach der Hereingabe am zweiten Pfosten zum Ball und sicherte dem SC Korneuburg vor etwas mehr als 250 Zuschauern per Direktabnahme die Führung (49.). Die Hausherren blieben aber weiter am Drücker und hatten auch zwei, drei gute Möglichkeiten den Spielstand wieder auszugleichen.

Paul’s Flanke findet genau die Rübe von Gallei, der abermals ohne Glück im Abschluss bleibt, sein Kopfball wird von Keeper Stöckl an die Latte gelenkt - der Führungstreffer wäre längst überfällig. Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Michael Endlicher versenkte die Kugel zum 2:0 für Korneuburg (79.). Nach etwas Ballglück landete das Leder bei Mujakic, der sich nicht zweimal bitten ließ und sofort Richtung Tor marschierte. Dann mustergültig auf den mitgelaufenen Endlicher querlegte und dieser dann sein Tor machte. Schließlich sprang für den SC Sparkasse Korneuburg gegen den Ortmann/Oed-Waldegg ein Dreier heraus.

Aufstellungen:

Ortmann startet mit folgenden elf Spielern: 26 Nico Vollhofer Tor 03 Sebastian Schmidt Abwehr 04 Valentin Toifl Abwehr 06 Matthias Aigner Abwehr 17 Roland Hofer Abwehr 05 Martin Steiner (K) Mittelfeld 08 Lukas Schneider Mittelfeld 15 Justin Strodl Mittelfeld 09 David Gallei Sturm 10 Yasin Adigüzel Sturm 18 Jacob Paul Sturm Ersatzspieler: ET Markus Lechner Ersatz 02 Lukas Toifl Ersatz 11 Johannes Panzenböck Ersatz 14 Eric Schmutzer Ersatz 20 Nico Schühler Ersatz 21 Sebastian Klauser Ersatz.

Korneuburg schickt folgende Elf in dieses Spiel: T Michael Stöckl Tor 10 Atilla Erel Abwehr 11 Emanuel Thoma (K) Abwehr 15 Gregor Simandl Abwehr 18 Stevan Kovacevic Abwehr 04 Ömer Topal Mittelfeld 07 Marc Ortner Mittelfeld 17 Lorenz Grabovac Mittelfeld 20 Michael Endlicher Mittelfeld 21 Oliver Ifkovits Sturm 23 Armin Mujakic Sturm Ersatzspieler: ET Phillip Hanreiter Ersatz 03 Alezzawi Abdulhanan Ersatz 09 Emir Mönün Ersatz 12 Furkan Kaya Ersatz 13 Tsegaye Ashenafi Ersatz 16 Paul Roschitz Ersatz.

Für Ortmann/Oed-Waldegg stand nach 30 Spieltagen in der vergangenen Saison der sechste Platz zu Buche.

Der SC Korneuburg reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Korneuburg rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem vierten Platz. Der SC Sparkasse Korneuburg hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt.

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der SG Ortmann/Oed-Waldegg derzeit auf dem 13. Rang.

1. Landesliga: SG Ortmann/Oed-Waldegg – SC Sparkasse Korneuburg, 0:2 (0:0)

79 Michael Endlicher 0:2

49 Stevan Kovacevic 0:1

