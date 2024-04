Lehrstunde des FC Ertl für SV Gaflenz

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 02:33

2. Klasse Ybbstal/AV: Ertl zog dem SV Gaflenz vor rund 200 Besuchern das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Der FC Ertl setzte sich standesgemäß gegen den SV Gaflenz durch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Ertl hatte mit 5:0 gewonnen.

Für den Führungstreffer des Gastgebers zeichnete Stanislav Klobasa verantwortlich (10.). David Hackensöllner erhöhte für den FC Ertl auf 2:0 (19.). Die Hintermannschaft des SV Gaflenz ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Drei späte Treffer sorgen für einen Kantersieg

Für das 3:0 von Ertl sorgte Rene Steinparzer, der in Minute 82 zur Stelle war. Der vierte Streich des FC Ertl war Florian Oberforster vorbehalten (86.). Auch in der Nachspielzeit kannte Ertl keine Gnade. Steinparzer markierte den fünften Treffer (92.). Am Ende kam der FC Ertl gegen den SV Gaflenz zu einem verdienten Sieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SV Gaflenz festigte Ertl den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des FC Ertl ist die funktionierende Defensive, die erst 18 Gegentreffer hinnehmen musste. Nur einmal gab sich Ertl bisher geschlagen. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den FC Ertl zu besiegen.

Nachdem der SV Gaflenz die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der SV Gaflenz aktuell den achten Rang. Die Abwehrprobleme des SV Gaflenz bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des SV Gaflenz im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 57 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Ybbstal/AV. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des SV Gaflenz alles andere als positiv. Die schmerzliche Phase des SV Gaflenz dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Die Defensivleistung des SV Gaflenz lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Ertl offenbarte der SV Gaflenz eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Der FC Ertl tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der Sportunion Wolfsbach an. Einen Tag später empfängt der SV Gaflenz den ASV Kienberg/G.

2. Klasse Ybbstal/AV: FC Ertl – SV Gaflenz, 5:0 (2:0)

92 Rene Steinparzer 5:0

86 Florian Oberforster 4:0

82 Rene Steinparzer 3:0

19 David Hackensöllner 2:0

10 Stanislav Klobasa 1:0

