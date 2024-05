Kirchschlag setzt sich durch: 3:1 Heimsieg gegen Breitenau

Spielberichte

Im spannenden Duell der 22. Runde der Gebietsliga Süd/Südost konnte der USC Kirchschlag einen verdienten 3:1-Erfolg über die Spielvereinigung Breitenau/Schwarzau feiern. Vor heimischem Publikum zeigten die Kirchschlager eine dominante Leistung und sicherten sich die wichtigen drei Punkte, um in der Tabelle weiter aufzusteigen.

Frühe Führung und verpasste Chancen

Die Partie begann energisch mit einem sofortigen Angriffsversuch der Kirchschlager, die bereits in der 12. Minute eine vielversprechende Chance durch einen Eckball hatten, der jedoch knapp das Ziel verfehlte. Die Dominanz des Heimteams setzte sich fort, als Tim Hofbauer in der 29. Minute nach einer herausragenden Einzelleistung das 1:0 erzielte und die Zuschauer in Jubelstimmung versetzte.

100 % für Kirchschlag doch der Ball geht über das Tor. Franz Hubert, Ticker-Reporter

Trotz weiterer Gelegenheiten, einschließlich einer 100%-Chance in der 36. Minute, die über das Tor ging, blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung für den USC Kirchschlag.

Aufregende Zweite Halbzeit

Nach der Pause erhöhte Breitenau den Druck und schaffte es in der 65. Minute, ihre erste nennenswerte Chance zu kreieren, doch der Kirchschlager Torhüter hielt bravourös.

Erste gute Chance für Breitenau aber der Tormann hält. Franz Hubert, Ticker-Reporter

Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Stefan Bauer traf in der 73. Minute für die Breitenauer zum 1:1, nachdem sein Schuss unglücklich abgefälscht wurde. Das Spiel schien nun offener zu werden, doch die Kirchschlager zeigten Resilienz. Nur vier Minuten später, nach einem Elfmeter, der in der 79. Minute verhängt wurde, brachte Janos Szöke die Gastgeber mit einem gekonnten Schuss ins Eck wieder in Führung.

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, sorgte Patrik Csanalosi in der 90. Minute mit einem eindrucksvollen Treffer zum 3:1 für die endgültige Entscheidung. Dieser späte Treffer besiegelte den Sieg für den USC Kirchschlag, der über weite Strecken des Spiels die spielbestimmende Mannschaft war.

Das Spiel endete nach einer Nachspielzeit von drei Minuten mit einem verdienten 3:1-Heimsieg für den USC Kirchschlag. Dieser Erfolg unterstreicht ihre Moral und zeigt, dass sie bereit sind, zukünftig für eine Top-Position in der Tabelle zu kämpfen. Die Breitenauer hingegen müssen sich nach dieser Niederlage neu sammeln, um in den kommenden Spielen wieder Punkte sammeln zu können.

Gebietsliga Süd/Südost: Kirchschlag : Breitenau - 3:1 (1:0)

90 Patrik Csanalosi 3:1

77 Janos Szöke 2:1

73 Stefan Bauer 1:1

29 Tim Hofbauer 1:0

