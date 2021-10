SV Krenglbach trumpft bei Union Rottenbach auf

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 17:28

In der neunten Runder der 1. Klasse Mitte-West war der SV Krenglbach zu Gast bei der Union Rottenbach. Die Gäste konnten sich klar durchsetzen und fuhren einen ungefährdeten 3:0-Erfolg ein. Dabei trafen vor 250 Zuschauern am Sportplatz in Krenglbach Ricardo Macho (29.), Edonis Vuciterna (44.) und Alexander Niedersüss (90.).

Klare Angelegenheit - Krenglbach dominiert

Ricardo Macho brachte sein Team in der 29. Minute nach vorn. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Edonis Vuciterna einen weiteren Treffer für Krenglbach und sorgte für vermeintlich klare Verhältnisse. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Erst in den Schlussminuten sahen die Zuschauer einen weiteren Treffer. Alexander Niedersüss trug sich noch in die Torschützenliste ein und stellte den 3:0-Endstand her. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Krenglbach am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die Union VTA Rottenbach.

Im Sturm der Union Rottenbach stimmt es ganz und gar nicht: Zehn Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Drei Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gastgebers bei.

Krenglbach verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Die letzten Resultate des SV Fenastra Krenglbach konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Der SV Krenglbach setzte sich mit diesem Sieg von Rottenbach ab und nimmt nun mit 14 Punkten den vierten Rang ein, während die Union VTA Rottenbach weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Die Union Rottenbach stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Krenglbach den SV Bögl Hohenzell.

1. Klasse Mitte-West: Union VTA Rottenbach – SV Fenastra Krenglbach, 0:3 (0:2)

29 Ricardo Macho 0:1

44 Edonis Vuciterna 0:2

90 Alexander Niedersüss 0:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!