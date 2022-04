Drei Ausschlüsse und Spannung bis zur letzten Minute: Hitziger Thriller zwischen Offenhausen und Rottenbach!

Details Dienstag, 19. April 2022 19:53

Die beim gestrigen Spiel zwischen dem SC Offenhausen und der Union Rottenbach anwesenden Zuschauer bekamen so einiges geboten. Sie sahen in Durchgang eins eine dominante Gastmannschaft, die kurz vor der Pause einen bitteren Gegentreffer einstecken musste und eine darauffolgende rassige zweite Hälfte, in der sich die Teams alles abverlangten. In letzter Minute entschied die Union Rottenbach die Partie dann über eine Standardsituation für sich und siegte mit 2:1.

Kolb-Treffer vor dem Pausenpfiff schockt dominante Gäste

Die Schützlinge von Gästecoach Hannes Keplinger starteten enorm engagiert in die Partie und wurden direkt mit der ersten Aktion des Spiels gefährlich, ließen diese Chance jedoch vorerst ungenützt, drückten die Hausherren aber weiterhin in dieser Anfangsphase tief in die eigene Hälfte. Das Engagement machte sich in Minute 19 schließlich belohnt: Thomas Hillinger setzte sich auf der linken Seite durch und fand Daniel Wallaberger im Zentrum, der drückte die Kugel mühelos über die Linie und bejubelte den ersten Tagestreffer. In der Folge hatte Hermann Humer das 2:0 gleich zwei Mal auf dem Fuß, scheiterte aber jeweils aus aussichtsreicher Position an Offenhausen-Keeper Manfred Rader. Besonders bitter wurde es dann kurz vor dem Pausenpfiff, als Tobias Kolb die erste richtige Offenhausner Torchance eiskalt nutzte und den Ausgleich herbeiführte (46.).

18-jähriger Schiedsrichter hat alle Hände voll zu tun

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie zu Gunsten der Gastgeber. Man kam gut aus der Kabine, drückte und erarbeitete sich in der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte einige gute Chancen, die Rottenbach Goalie Adam Farago allesamt vereiteln konnte. In der 72. Minute kam es dann knüppeldick für die Keplinger-Elf: Daniel Wallaberger sah nach einem Foul die Ampelkarte und wurde von Schiedsrichter Chinta Alexandru Stefan vorzeitig duschen geschickt. Diese Überzahl resultierte weder in entscheidender Überlegenheit, noch war sie von langer Dauer. In der 81. Minute ging es dann erneut zur Sache - diesmal sah Jonas Stiefmüller aufgrund einer Beleidigung den roten Karton. Der Arbeitstag von Referee Stefan hatte jedoch auch damit kein Ende, wiederum musste der 18-jährige Spielleiter in Minute 85 David Katzinger nach wiederholtem Foulspiel per Ampelkarte des Feldes verweisen - somit spielte man in den Schlussminuten 10-gegen-9. Den Schlusspunkt dieser höchst-dramatischen Schlussphase setzte Philipp Wimmer, der der Union Rottenbach in der Nachspielzeit nach einem Eckball den Sieg bescherte.

Für den Sportclub Offenhausen geht es schon am Sonntag beim Gallspacher SK 1932 weiter. Die Union Rottenbach empfängt schon am Sonntag den ASK Blaue Elf Wels als nächsten Gegner.

Stimme zum Spiel

Hannes Keplinger (Trainer Union Rottenbach):

„Das, was wir uns vorgenommen haben vor dem Spiel, haben wir ganz gut umgesetzt. Wir wollten Offenhausen von Beginn an unter Druck setzen, vorzeitig in Führung gehen und die Abläufe von hinten bis vorne richtig machen. Das haben wir ganz gut hinbekommen, ich bin mit der Mannschaftsleistung völlig zufrieden."

1. Klasse Mitte-West: Sportclub Offenhausen – Union VTA Rottenbach, 1:2 (1:1)

91 Philipp Wimmer 1:2

45 Tobias Kolb 1:1

19 Daniel Wallaberger 0:1