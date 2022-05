Spannung im Abstiegskrimi: Eberschwang bezwingt Meggenhofen

Details Montag, 02. Mai 2022 18:04

Am gestrigen Sonntagnachmittag war die Union Meggenhofen zu Gast beim SV Eberschwang. Beide Teams stehen mitten im Abstiegskampf, daher wurde auch ein spannendes 6-Punkte-Spiel erwartet, welches die 100 angereisten Zuschauer am Ende auch bekamen. Im Hinspiel trugen die Meggenhofener noch einen knappen Triumph davon, war es diesmal der SV Eberschwang der die in der Rückrunde durchaus zu überzeugen wissende Orascanin-Elf in die Knie zwang.

Früher Doppelschlag

Die Hausherren schienen zu Beginn einen Sahnetag erwischt zu haben und legten los wie die Feuerwehr. In der sechsten Spielminute setzte sich Fabian Mayr bei einem Gestochere im Strafraum durch und erzielte die Führung. Nur wenige Minuten später schlug es erneut im Gehäuse der Gäste ein, der Treffer von Christian Schustereder wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen. Dies hinderte die Hausherren jedoch nichts daran, diese fulminante Anfangsphase mit dem 2:0 zu krönen: Jonas Korntner wird perfekt in Szene gesetzt und bleibt eiskalt vor dem Gehäuse - 2:0 (12.). Nach dem zweiten Gegentreffer erwachten auch die Gäste aus dem Tiefschlaf und erzielten in einer darauffolgenden Drangphase auch schon den Anschlusstreffer. Patrick Payrhuber trug sich dabei mit einem unhaltbaren Abschluss ins lange Eck in die Torschützenliste ein (31.). Bis zur Pause blieb die Union Meggenhofen am Drücker, der Ausgleich blieb der Elf von Almir Orascanin jedoch vorerst verwehrt.

Anschlusstreffer von Voithofer kommt zu spät

Nach der Pause zogen sich die Gastgeber ein wenig zurück und ließen den Gästen kaum Räume im letzten Drittel. Trotz der etwas defensiveren Herangehensweise war es der SV Eberschwang, der mit dem 3:1 in Minute 64 für vermeintlich klare Verhältnisse sorgte. Moritz Bleckenwegner fungierte dabei als Vollstrecker bei einem indirekten Freistoß. In der 81. Spielminute mussten die Hausherren dann einen unglücklichen Gegentreffer hinnehmen, bei dem Schlussmann Manetsgruber einen Stanglpass nicht festhalten konnte und zusehen musste, wie der eingewechselte Tobias Voithofer die Kugel über die Linie drückte. Dieser Treffer blieb jedoch nichts mehr als Ergebniskosmetik, die einen Eberschwanger-Dreier nicht mehr verhindern konnte.

Während der SV Eberschwang am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) bei der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck gastiert, duelliert sich die Union Meggenhofen zeitgleich mit dem SV Europlan Pram.

Stimme zum Spiel

Roland Brandstätter (Sportlicher Leiter SV Eberschwang):

„Das war ein direktes Duell zwischen zwei Abstiegskandidaten, bei dem es für uns wichtig war, das direkte Duell zu gewinnen. Wir hatten vom Herbst noch eine Rechnung offen, da war es unser Ziel diese zu begleichen. Jetzt heißt es dranbleiben. Ein weiterer positiver Punkt ist, dass Tobias Winkler nach einem Kreuzbandriss sein Comeback gefeiert hat. Wenn so ein Spieler zurückkommt, gibt das einer Mannschaft natürlich wieder frischen Wind und Hoffnung. Jetzt sind wir wieder alle Verletzungen los und hoffen, dass wir verletzungsfrei durch den Abstiegskampf kommen."

1. Klasse Mitte-West: SV Eberschwang – Union Meggenhofen, 3:2 (2:1)

81 Tobias Voithofer 3:2

64 Moritz Bleckenwegner 3:1

31 Patrick Payrhuber 2:1

12 Jonas Korntner 2:0

6 Fabian Mayr 1:0