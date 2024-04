Haid setzt sich klar durch: Nächste Pleite für Neue Heimat Linz

Details Montag, 15. April 2024 16:49

Durch ein 4:1 holte sich Union Haid drei Punkte bei Neue Heimat. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Union Haid wurde der Favoritenrolle gerecht. In der Hinrunde kam es noch ganz anders, enger ging es da kaum: Die Linzer hatten sich knapp mit 2:1 behauptet.

Früher Doppelschlag bringt Haid auf die Siegerstraße

Marius-Alin Pitaru brachte die ASKÖ Neue Heimat Linz in der 19. Minute ins Hintertreffen. Mirsim Tahiri trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Pitaru seinen zweiten Treffer nachlegte (41.). Der dominante Vortrag von Union Haid im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Für das 1:3 von Neue Heimat Linz zeichnete Ardit Bajraktari verantwortlich (66.). Pitaru stellte schließlich in der 80. Minute den 4:1-Sieg für die Union Haid sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Union Haid am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Neue Heimat.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Neue Heimat Linz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 46 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich Neue Heimat Linz schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Not von Neue Heimat wird immer größer. Gegen die Union Haid verlor die ASKÖ Neue Heimat Linz bereits das sechste Ligaspiel am Stück.

Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Union Haid momentan auf dem Konto.

Die Union Haid setzte sich mit diesem Sieg von Neue Heimat Linz ab und nimmt nun mit 24 Punkten den siebten Rang ein, während Neue Heimat weiterhin 20 Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt die ASKÖ Neue Heimat Linz beim ASK St. Valentin 1b an, während Union Haid einen Tag später die SPG Wilhering/Mühlbach empfängt.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Neue Heimat Linz – Union Haid, 1:4 (0:3)

80 Marius-Alin Pitaru 1:4

66 Ardit Bajraktari 1:3

41 Marius-Alin Pitaru 0:3

21 Mirsim Tahiri 0:2

19 Marius-Alin Pitaru 0:1

Details

