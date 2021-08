DSG Union Pichling wollte in Hörsching abheben - und begeht einen Fehlstart

Details Samstag, 14. August 2021 18:07

Die DSG Union Pichling kehrte vom Auswärtsspiel gegen den SC Hörsching mit leeren Händen zurück. Am Ende stand es vor 200 Zusehern am Sportplatz Hörsching 0:3.

In Hörsching ist schon des Öfteren beim Abheben ein Fehlstart passiert. Auf dem grünen Rasen jedenfalls in der 1. Klasse Mitte beim Aufaktspiel SC Hörsching gegen DSG Union Pichling ging der Gastgeber durch Fatlum Emruli in der zwölften Minute in Führung. Samuel Diesenreither schoss die Kugel zum 2:0 für das Heimteam über die Linie (35.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Konstantin Kitzmüller für Hörsching das 3:0 (45.).



Keine Tore nach der Pause



Schiedsrichterin Iris Knienieder beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das sich die Hörschinger bereits vor der Pause erfolgreich erspielten. Für Pichling bleibt die Lehre: Nach dem Fehlstart ist vor dem Neustart.

1. Klasse Mitte: SC Hörsching – DSG Union Pichling, 3:0 (3:0)

12 Fatlum Emruli 1:0

35 Samuel Diesenreither 2:0

45 Konstantin Kitzmueller 3:0

