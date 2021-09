Doppl-Hart gewinnt souverän gegen Eferding/Fraham - Sixl trifft doppelt bei 5:0-Sieg

Details Sonntag, 26. September 2021 10:22

In der Begegnung der 1. Klasse Mitte zwischen ASKÖ Doppl-Hart 74 und ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham gab es einen klaren Gewinner: Mit einem 5:0 holten sich die Gastgeber die verdienten drei Punkte ab. Auf dem Sportplatz ASKÖ Doppl-Hart erzielte Alexander Sixl zwei Treffer.

In der siebten Runde der 1. Klasse Mitte im Duell zwischen ASKÖ Doppl-Hart 74 und ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham kam es bereits in der zehnten Minute zu einem Führungstreffer des Gastgebers: Alexander Sixl erzielte das schnelle 1:0. Ehe Referee Oliver Plöderl zur Halbzeitpause abpfiff, markierte Jonas Jelinek das 2:0 für die ASKÖ Doppl-Hart 74 (41.). Mit der 2:0-Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.



Drei Tore folgen



Doch mit zwei Toren wollte sich die ASKÖ Doppl-Hart 74 noch lange nicht zufriedengeben: Demzufolge legte Christoph Lang vier Minuten nach der Pause schließlich das 3:0 nach (49.). Sixl schraubte das Ergebnis in der 51. Minute mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel zum 4:0 für die ASKÖ Doppl-Hart 74 in die Höhe. Auch die zweite Spielhälfte wurde von den Hausherren aus Doppl-Hart über weite Strecken dominiert. Da war es nur folgerichtig, dass der ASKÖ Doppl-Hart 74 in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer gelang (88.). In Summe also ein verdienter 5:0-Erfolg von ASKÖ Doppl-Hart 74 über ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham.







Dieses Ergebnis bedeutet für beide Teams folgendes hinsichtlich der Tabellensituation:





ASKÖ Doppl-Hart 74 befindet sich mit einem 20:7-Torverhältnis und 16 Punkten auf dem dritten Platz der 1. Klasse Mitte. Ihre bisherige Bilanz besteht aus fünf Siegen und je einem Remis und einer Niederlage.



Gegner ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham liegt momentan auf dem zehnten Platz mit einem 6:20-Torverhältnis und fünf Punkten. Ihre Bilanz bis jetzt: ein Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.





1. Klasse Mitte: ASKÖ Doppl-Hart 74 – ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham, 5:0 (2:0)

10 Alexander Sixl 1:0

41 Jonas Jelinek 2:0

49 Christoph Lang 3:0

51 Alexander Sixl 4:0

88 Andreas Zuernsack 5:0

