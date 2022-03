Erneuter Triumph von Eferding - 1:0 gegen Neue Heimat Linz

Details Sonntag, 20. März 2022 17:51

Vor 80 Zuschauern konnte sich der UFC Eferding knapp mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen ASKÖ Neue Heimat Linz durchsetzen und somit die Tabellenführung der 1. Klasse Mitte weiterhin für sich behaupten. Den einzigen Tagestreffer erzielte Valmir Hoti bei den Gästen.

Rückrundenauftakt in der 1. Klasse Mitte, auf dem Zettel stand das Duell ASKÖ Neue Heimat Linz gegen UFC Eferding: Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Valmir Hoti brach für den UFC Eferding den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Tabellenführer und Neue Heimat Linz aus. Die Gäste aus Ederding befinden sich durch diese gewonnen drei Punkte somit weiterin auf dem ersten Tabellenplatz der 1. Klasse Mitte.

Eferdinger bleiben Tabellenerster

Neue Heimat muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Der ASKÖ Neue Heimat Linz muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Mitte markierte weniger Treffer als Neue Heimat Linz. Nun musste sich Neue Heimat schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die ASKÖ Neue Heimat Linz taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der Zu-null-Sieg lässt Eferding passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. In der Defensive des UFC Eferding griffen die Räder ineinander, sodass Eferding im bisherigen Saisonverlauf erst 13-mal einen Gegentreffer einsteckte. Der UFC Eferding knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Eferding elf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der UFC Eferding so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Sonntag reist ASKÖ Neue Heimat Linz zur SPG Wilhering/Mühlbach, zeitgleich empfängt UFC Eferding die Union Puchenau.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Neue Heimat Linz – UFC Eferding, 0:1 (0:0)

68 Valmir Hoti 0:1