Treffling bleibt nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 20. März 2022 19:39

Die ASKÖ Treffling konnte ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Vor 200 Zuschauern konnte Niklas Eder zwei Tore erzielen.

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit stellte Attila Gyurcsik per Strafstoß das 1:0 zugunsten der ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham (40.) sicher. Schiedsrichter karl Eisterhuber bat beide Teams beim Stand von 1:0 für den Gastgeber in die Kabinen zur Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Richard Klinger den Vorsprung von ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham nach 51 Minuten wieder per Elfmeter auf 2:0. Die nächsten zwei Tore waren einem Mann zu verdanken: Niklas Eder gelang ein Doppelpack (61./81.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. In der Schlussphase gelang der ASKÖ Treffling noch der Ehrentreffer (86.), erzielt durch Patrick Hammer. Ein durchwegs starker Auftritt ermöglichte dem Gastgeber am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen formschwache Trefflinger.

Unveränderte Tabellensituation

Mit dem Erfolg in der Tasche bleibt die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham im Klassement auf dem achten Tabellenplatz der 1. Klasse Mitte. Das Team aus Eferding/Fraham verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Resultate konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien. Das aktuelle Torverhältnis lautet 20:28.

Mit lediglich acht Zählern aus 14 Partien steht die ASKÖ Treffling auf dem Abstiegsplatz. Mit 42 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der 1. Klasse Mitte ein. Treffling kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage der ASKÖ Treffling bleibt angespannt. Gegen die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Defensivleistung der Trefflinger lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Eferding/Fraham offenbarte die ASKÖ Treffling eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga bei einem Torverhältnis von 15:42.

Am nächsten Sonntag reist der Gastgeber zum Sportverein Steyregg, zeitgleich empfängt ASKÖ Treffling die ASKÖ Blaue Elf Linz.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham – ASKÖ Treffling, 4:1 (1:0)

86 Patrick Hammer 4:1

81 Niklas Eder 4:0

61 Niklas Eder 3:0

51 Richard Klinger 2:0

40 Attila Gyurcsik 1:0