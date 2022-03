Union Pichling gewinnt Spitzenspiel bei Union Pucking mit 2:0

Details Sonntag, 27. März 2022 19:10

Die Begegnung mit Union Raiba Pucking konnte DSG Union Pichling mit 2:0 für sich entscheiden. Vor 120 Zuschauern waren auch ein Eigentor und eine Rote Karte Teil des Spiels.

In der 21. Minute lenkte Osman Altay den Ball zugunsten der DSG Union Pichling ins eigene Netz. Die Union Raiba Pucking brauchte den Ausgleich, aber die Führung der Union Pichling hatte bis zur Pause Bestand. Simon Zenger erhöhte den Vorsprung von Pichling nach 62 Minuten auf 2:0. In der 72. Minute kassierte Mohammad Sharokhi für eine Tätlichkeit die Rote Karte. In den 90 Minuten war die DSG Union Pichling im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Union Pucking und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Union Raiba Pucking rutschte mit 25 Zählern auf den fünften Platz des Tableaus der 1. Klasse Mitte ab. Die Situation beim Gastgeber bleibt angespannt. Gegen die DSG Union Pichling kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte DSG Union Pichling im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Die Union Raiba Pucking verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Mit dem Sieg baute die DSG Union Pichling die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die DSG Union Pichling acht Siege, zwei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Am nächsten Sonntag reist die Union Raiba Pucking zur ASKÖ Dionysen/Traun, zeitgleich empfängt DSG Union Pichling den UFC Eferding.

