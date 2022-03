UFC Eferding auf Aufstiegskurs - Kolakovic mit Dreierpack bei 4:0 gegen Puchenau

Details Sonntag, 27. März 2022 19:16

Gegen UFC Eferding holte sich Union Puchenau eine 0:4-Schlappe ab. Der UFC Eferding hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel war mit einem 3:0-Sieg des Ligaprimus bei der Union Puchenau geendet.

Für das erste Tor von Eferding war Silvio Hemmelmayr verantwortlich, der in der 26. Minute das 1:0 besorgte. Bevor es in die Pause ging, hatte Marko Kolakovic noch das 2:0 des UFC Eferding parat (41.). Mit der Führung für die Eferdinger ging es in die Kabinen zur Halbzeitpause. Kolakovic beseitigte mit seinen Toren (61./74.) die letzten Zweifel am Sieg des UFC Eferding, somit gelang ihm an diesem Spieltag ein Dreierpack. Letztlich kam Eferding gegen Puchenau zu einem verdienten 4:0-Sieg.

UFC Eferding das Maße aller Dinge

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den UFC Eferding in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Die Defensive von Eferding (13 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Mitte zu bieten hat, bei einer tollen Offensive (42 geschossenen Toren). Die bisherige Spielzeit des UFC Eferding ist weiter von Erfolg gekrönt. Eferding verbuchte insgesamt zwölf Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Seit fünf Begegnungen hat der UFC Eferding das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die Union Puchenau findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Auf Rang zehn abgerutscht. Vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist UFC Eferding zur DSG Union Pichling, zeitgleich empfängt Union Puchenau die SPG Wilhering/Mühlbach.

1. Klasse Mitte: UFC Eferding – Union Puchenau, 4:0 (2:0)

74 Marko Kolakovic 4:0

61 Marko Kolakovic 3:0

41 Marko Kolakovic 2:0

26 Silvio Hemmelmayr 1:0