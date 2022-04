Dionysen/Traun bezwingt Union Pucking

Details Sonntag, 03. April 2022 11:23

Das Match gegen Union Raiba Pucking entschied die ASKÖ Dionysen/Traun durch Tore von Nikolaus Dabo und Hidayet Bulut mit 2:0 für sich.

Nikolaus Dabo brachte Union Raiba Pucking in der 15. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause wusste die ASKÖ Dionysen/Traun eine hauchdünne 1:0-Führung auf der Habenseite. Die Gastgeber aus Traun bauten die Führung in der Nachspielzeit aus, als Hidayet Bulut in der 93. Minute traf. Matthias Niedermair kassierte kurz vor Schluss noch für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Dionysen/Traun die Union Raiba Pucking 2:0.

Traun steigt auf in Tabelle

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die ASKÖ Dionysen/Traun in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. ASKÖ Dionysen/Traun verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Resultate der ASKÖ Dionysen/Traun konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt die Union Raiba Pucking den fünften Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Man taumelt somit durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Während ASKÖ Dionysen/Traun am kommenden Sonntag den UFC Eferding empfängt, bekommt es die Union Raiba Pucking am selben Tag mit der ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham zu tun.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Dionysen/Traun – Union Raiba Pucking, 2:0 (1:0)

93 Hidayet Bulut 2:0

15 Nikolaus Dabo 1:0