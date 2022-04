Alle Neune in Steyregg! Yigit schnürt Viererpack

Details Samstag, 09. April 2022 13:16

Zum Auftakt der 17. Runde der 1. Klasse Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Steyregg und der ASKÖ Treffling zum Kellerderby. Das Duell zwischen dem Vorletzten und dem Schlusslicht fand am Freitagabend mit einem 9:0-Schützenfest der Heimischen einen klaren Ausgang, wobei Torjäger Furkan Yigit gleich vier Mal ins Schwarze traf. Während die Steyregger unter Neo-Trainer Gheorghe Cibu in diesem Jahr noch ungeschlagen sind und mit dem ersten Rückrundensieg Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld fanden, musste die Kloimstein-Elf den Platz zum fünften Mal in Serie als Verlierer verlassen und hängt nach der neunten Pleite im neunten Auswärtsspiel am Tabellenende fest.

Drei Yigit-Tore in Halbzeit eins

Nur wenige Minuten nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Midzic hatten die heimischen Fans unter den rund 150 Besuchern grund zur Freude, als Furkan Yigit die Cibu-Elf in Front brachte. Die frühe Führung gab dem SV die nötige Sicherheit, weshalb sich in der Folge ein Spiel auf ein Tor entwickelte. Die klare Überlegenheit wussten die Hausherren aber erst nach rund 25 Minuten zu nutzen, als Joachim Rotter nach einer Ecke mit dem Kopf zur Stelle war. Danach ging es auf de Sportanlage Schlag auf Schlag. Zunächst bezwang Yigit Gästegoalie Florian Staudacher binnen fünf Minuten zwei Mal. Wenig später vollendete Sebastian Wurmlinger einen gelungenen Spielzug erfolgreich mit einem sehenswerten Lupfer zum 5:0-Pausenstand.

Cibu-Elf legt vier Treffer nach

Nach Wiederbeginn war das Schlusslicht bemüht, den Schaden in Grenzen zu halten und versuchte dagegenzuhalten, die Trefflinger waren in ihren Mitteln jedoch limitiert. Die Heimischen hingegen ließen trotz der bereits in Halbzeit eins gefallenen Entscheidung nicht locker und legten auch im zweiten Durchgang den Vorwärtsgang ein. In Minute 49 machte Rotter per Abstauber das halbe Dutzend voll. Keine Stunde war gespielt, als Yigit die Kugel ins kurze Kreuzeck knallte und sich zu seinem zwölften Saisontreffer beglückwünschen lassen konnte. Das Match war längst entschieden, der Steyregger Torhunger aber noch immer nicht gestillt. In der restlichen Spielzeit durften sich auch Paul Silgoner und Michael Puchner als Torschützen feiern lassen und machten das 9:0-Schützenfest der Cibu-Elf amtlich.

Manfred Puchner, Co-Trainer SV Steyregg:

"Wir haben gewusst, dass in diesem Match nur ein Dreier zählt und freuen uns nicht nur über das tolle Ergebnis, sondern auch über die super Leistung. Auch wenn wir unter Coach Cibu noch ungeschlagen sind und das Momentum auf unserer Seite ist, stehen wir nach wie vor auf einem Abstiegsplatz und müssen darum am Boden bleiben".

Die Besten:

Furkan Yigit (ST) sowie eine geschlossen starke Mannschaftsleistung