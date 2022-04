Pflichtaufgabe erfüllt - 1:0 von UFC Eferding bei Traun

Details Sonntag, 10. April 2022 17:59

Der UFC Eferding trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die ASKÖ Dionysen/Traun vor 100 Zuschauern davon. Den einzigen Tagestreffer erzielte Teddy Akpadzi.

Es stand in Runde 17 der 1. Klasse Mitte die Begegnung zwischen ASKÖ Dionysen/Traun und UFC Eferding auf dem Programm: Die erste Halbzeit war geprägt von einigen Torchancen, darunter durchaus knappen, der Gäste aus Eferding. Schließlich mündete eine Chance vor der Pause noch zum ersten Tor: Teddy Akpadzi brachte den UFC Eferding in der 34. Minute in Front. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte dem Tabellenführer aus Eferding der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

UFC Eferdig unangefochten Tabellenerster

Die ASKÖ Dionysen/Traun findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Abgerutscht auf Platz zehn. Die Offensive des Heimteams strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass man bis jetzt erst 18 Treffer erzielte. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat die ASKÖ Dionysen/Traun derzeit auf dem Konto.

Der Zu-null-Sieg lässt UFC Eferding passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Am Gast gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 14-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Mitte. Mit dem Sieg knüpfte UFC Eferding an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der UFC Eferding 13 Siege und ein Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Der UFC Eferding erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Weiter geht es für ASKÖ Dionysen/Traun am 18.04.2022 daheim gegen die SPG Wilhering/Mühlbach. Für UFC Eferding steht am selben Tag ein Duell mit der ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham an.

