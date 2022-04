2:1-Triumph von Blaue Elf Linz über Hörsching

Details Sonntag, 10. April 2022 18:05

Mit einem 2:1-Erfolg bei SC Hörsching konnte ASKÖ Blaue Elf Linz drei Punkte einfahren. Vor 150 Zuschauern konnten sich Dominik Neuhold und Toni Simunovic mit einem Treffer auszeichnen.

Fatlum Emruli brachte SC Hörsching per Elfmeter in der 14. Minute in Front. Doch nur wenige Minuten später gab es das Gegentor, ebenfalls per Strafstoß: Dominik Neuhold nutzte die Chance für ASKÖ Blaue Elf Linz und beförderte in der 21. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff durch Referee August Hinterhölzl in den Kabinentrakt. Ein später Treffer von Toni Simunovic, der in der Schlussphase erfolgreich war (87.), bedeutete die 2:1-Führung für die ASKÖ Blaue Elf Linz. Nach dem Schlusspfiff nahmen die Linzer somit die drei Punkte mit.

Blaue Elf steigt um zwei Plätze auf

Trotz der überraschenden Pleite bleibt SC Hörsching in der Tabelle stabil auf dem zweirten Platz. Die gute Bilanz der Gastgeber hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der SC Hörsching bisher elf Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte ASKÖ Blaue Elf Linz im Klassement um zwei Plätze nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief die ASKÖ Blaue Elf Linz konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Für das nächste Spiel reist SC Hörsching am 18.04.2022 zur ASKÖ Treffling, am selben Tag empfängt ASKÖ Blaue Elf Linz die Union Raiba Pucking.

1. Klasse Mitte: SC Hörsching – ASKÖ Blaue Elf Linz, 1:2 (1:1)

87 Toni Simunovic 1:2

21 Dominik Neuhold 1:1

14 Fatlum Emruli 1:0