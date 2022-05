Hörsching triumphiert mit 6:2-Torfestival gegen Haid

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:23

Der SC Hörsching erreichte einen deutlichen 6:2-Erfolg gegen die DSG Union Haid. Hörsching erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben. Fatlum Emruli und Konstantin Kitzmüller trafen je doppelt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Hörsching bereits in Front: Ahmad Naqshbandy markierte in der vierten Minute die Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Patrick Strauss den Vorsprung der Heimmannschaft auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Fatlum Emruli per Elfmeter schien die Partie bereits in der 20. Minute mit SC Hörsching einen sicheren Sieger zu haben. Nach dem souveränen Auftreten des SC Hörsching überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Mit dem 4:0 für den SC Hörsching war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Der fünfte Streich von SC Hörsching war erneut Emruli vorbehalten (59.). Mit zwei schnellen Treffern von Adis Hrbatovic (66.) und Patrick Gerstel (70.) machte DSG Union Haid deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. In der 68. Minute kassierte zuvor noch Adis Hrbatovic von Schiedsrichter Roman Tiefenthaler für Kritik die Gelb-Rote Karte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der SC Hörsching für einen Treffer sorgte (93.), Kitzmüller traf ebenfalls doppelt. Schlussendlich verbuchte SC Hörsching gegen die DSG Union Haid einen überzeugenden und hohen 6:2-Heimerfolg.

Unveränderter Tabellenstand

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen DSG Union Haid festigte der SC Hörsching den zweiten Tabellenplatz. 58 Tore – mehr Treffer als Hörsching erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Mitte. Der SC Hörsching sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für Hörsching, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Bei der DSG Union Haid präsentierte sich die Abwehr angesichts 50 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (55). Der Gast bekleidet mit 31 Zählern Tabellenposition sechs. Neun Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Haid derzeit auf dem Konto.

Kommende Woche tritt der SC Hörsching bei der Union Raiba Pucking an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt die DSG Union Haid Heimrecht gegen die DSG Union Pichling.

1. Klasse Mitte: SC Hörsching – DSG Union Haid, 6:2 (3:0)

93 Konstantin Kitzmueller 6:2

70 Patrick Gerstel 5:2

66 Adis Hrbatovic 5:1

59 Fatlum Emruli 5:0

48 Konstantin Kitzmueller 4:0

20 Fatlum Emruli 3:0

14 Patrick Strauss 2:0

4 Ahmad Naqshbandy 1:0