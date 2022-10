Lehner-Elf schickt seit 530 Minuten torlose Union Haid mit 4:0-Packung auf den Heimweg

Details Samstag, 29. Oktober 2022 12:59

Zum Auftakt der zwölften Runde der 1. Klasse Mitte empfing die ASKÖ Leonding die Union Haid. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Match. Während die Leondinger nach dem Aufstieg einen Stöck höher inzwischen längst angekommen sind, eine gute Figur abgeben und zu gewohnter Heimstärke gefunden haben, steckt die Union seit geraumer Zeit in der Krise und hat zudem mit einer hartnäckigen Torflaute zu kämpfen. Auch nach einem Trainerwechsel - nach dem Ende der Amtszeit von Okan Kücükkaya schwingt Wolfgang Unger wieder das Zepter - fanden die Haider bislang nicht in die Spur. Der Tabellenvorletzte zog am Freitagabend mit 0:4 klar den Kürzeren und musste zum fünften Mal in Serie den Platz als Verlierer verlassen. Zudem gingen die Haider im sechsten Auswärtsspiel zum sechsten Mal leer aus und warten zudem seit bereits 530 Minuten vergeblich auf einen Treffer. Der Aufsteiger hingegen feierte den vierten Heimsieg am Stück und macht es sich im sicheren Mittelfeld der Tabelle gemütlich.

Aufsteiger mit verdienter Führung

Der Nachzügler musste einige Spieler vorgeben und stand im Gaumbergstadion von Beginn an auf verlorenem Posten. Vor rund 150 Besuchern übernahmen die Mannen von Coach Christian Lehner früh das Kommando und hatten Spiel und Gegner zumeist fest im Griff. Nachdem Marco Peilsteiner die ersten beiden Leondinger Chancen vergeben hatte, durften sich die heimischen Fans Mitte der ersten Halbzeit über die Führung freuen. Christopher Moser schlug auf der linken Seite eine Flanke, Kapitän Michael Leitner steckte durch und Alexander Brenner war aus kurzer Distanz erfolgreich. Auch fortan bestimmten die Hausherren das Geschehen, bis zur Pause konnte die Lehner-Elf aber kein Tor nachlegen.

Brenner schnürt Doppelpack - Lehner-Elf legt zwei Tore nach

Die Union hatte sich für den zweiten Durchgang einiges vorgenommen, doch zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wimhofer durfte sich Brenner erneut als Torschütze feiern lassen - nach einem Peilsteiner-Corner war das 21-jährige Eigengewächs mit dem Kopf zur Stelle. Der Aufsteiger hatte die Weichen auf Sieg gestellt und führte in der Fogle eine feine Klinge. Nach 70 Minuten wurde Brenner im Haider Strafraum von den Beinen geholt - Murat Odabas verwandelte den fälligen Elfmeter. In der Schlussphase hatten die heimischen Fans noch einmal Grund zur Freude, als die Leondinger sich ansehnlich nach vorne kombinierten, der eingewechselte Niels Rathje uneigennützig querlegte und Kapitän Leitner den Ball einschob.

ASKÖ-Keeper Denkmayr pariert Furuncu-Elfer

Kurz danach hatte die Union die große Chance, ihre Torflaute zu beenden, bei einem Elfmeter fand Kapitän Ihsan Furuncu jedoch in ASKÖ-Schlussmann Moritz Denkmayr seinen Meister. Die letzte Möglichkeit im Spiel fand die Lehner-Elf vor. Thomas Schwarzbauer scheiterte mit einem Schuss an Gästegoalie Sebastian Lechleitner, ehe Rathje in aussichtsreicher Position die Kugel in die Wolken jagte.

Daniel Steinbeiss, Sektionsleiter ASKÖ Leonding:

"Wir waren von Beginn an die bessere Mannschaft, konnten am Ende einen klaren Erfolg feiern und freuen uns über den vierten Heimsieg in Serie. Nach dem Aufstieg hatten wir am Beginn der Saison aus verschiedenen Gründen Probleme, das torlose Unentschieden gegen Pucking war dann die Wende und sind seither auf einem guten Weg. Nachdem wir uns im sicheren Tabellenmittelfeld festsetzen konnten, geht es darum, die Hinrunde positiv zu beenden und wollen auch im letzten Match, in Eferding/Fraham, punkten".