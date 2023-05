ASKÖ Eferding/Fraham zwingt heimstarke Puckinger in die Knie und behauptet weiße Frühjahrs-Weste

Details Montag, 08. Mai 2023 12:41

In der 21. Runde der 1. Klasse Mitte kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Raiba Pucking und der ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham. Im Duell zweier Mannschaften aus der oberen Hälfte der Tabelle durften sich die Zuschauer auf ein interressantes Match freuen. Nach zwei Siegen am Stück und einem 5:3-Auswärtserfolg im Hinspiel wollten die Mannen von Trainer Florian Seibold ihre Heimstärke untermauern. Doch in einer engen Partie zog die Union am Sonntagnachmittag mit 0:1 den Kürzeren und musste im zehnten Heimspiel die zweite Niederlage einstecken. Die in der Rückrunde noch ungeschlagenen Frahamer hingegen fanden nach drei Unentschieden in Serie auf die Siegerstraße zurück und hatten bei der Heimreise die weiße Frühjahrs-Weste mit im Gepäck.

ASKÖ-Torjäger verwandelt Elfmeter

Vor rund 150 Besuchern war die Gästeelf von Coach Gerald Dickinger-Neuwirth zunächst das klar stärkere Team und bestimmte in der Anfangsphase das Geschehen. Die Rot-Weißen kreierten auch etliche gute Chancen, Niklas Eder, Sebastian Illibauer und Ogochukwu Akpomudia konnten diese aber nicht nutzen. Nach 20 Minuten durfte sich die ASKÖ dann aber doch über den verdienten Führungstreffer freuen, als Julian Kukla, Neuerwerbung aus Alkoven, im Puckinger Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte, Nnamdi Christopher den fälligen Elfmeter vewandelte und der 27-jährige Nigerianer mit seinem 13. Saisontreffer auf 0:1 stellte. Danach war die Seibold-Elf um die Wende bemüht und erarbeitete sich mit dem Wind im Rücken ein Übergewicht, die Union konnte daraus aber kein Kapital schlagen und lief dem Rückstand bis zur Pause vergeblich hinterher.

Gäste im Finish nur noch zu zehnt

Eine Minute nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Causevic hatte Eder die Vorentscheidung am Fuß, alleine vor dem Union-Gehäuse knallte der 24-Jährige die Kugel aber in die Wolken. In der Folge kontrollierten die Gäste das Geschehen, stützten sich auf eine kompakte und kompromisslose Defensive und ließen nicht viel zu. Die Puckinger ließen nichts unversucht, das Spiel zu drehen, agierten zumeist jedoch mit hohen Bällen und kamen mit diesem Rezept nicht zum Erfolg. Am Beginn der Schlussviertelstunde, Aufregung im Seestadion. Nach einem Corner der ASKÖ setzte Kapitän Lukas Halbach einen Kopfball an die Latte, der bereits verwarnte Akpomudia, der im Winter von Regionalligist SAK Klagenfurt ins Eferdinger Becken gewechselt war, wollte den Abpraller verwerten, der 25-jährige Nigerianer kollidierte dabei jedoch mit Union-Schlussmann Timon Sipos, sah für dieses Vergehen erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. In numerischer Überzahl war die Seibold-Elf um den Ausgleich bemüht, den Hausherren fehlten jedoch die zündenden Ideen und konnten die Eferdinger Defensive nicht knacken. Mit vereinten Kräften brachten die zehn verbliebenen ASKÖ-Kicker die hauchdünne Führung ins Ziel und durften sich über den siebenten Saisonsieg freuen.

Gerald Dickinger-Neuwirth, Trainer ASKÖ Eferding/Fraham:

"In der Vergangenheit haben wir uns in Pucking stets schwer getan und konnten dort zumeist nichts Zählbares mitnehmen. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir ein Top-Fünf-Team besiegen konnten und im Frühjahr noch immer ungeschlagen sind. Die Mannschaft nimmt eine ausgezeichnete Entwicklung und ist am richtigen Weg".

