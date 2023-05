Katusic-Dreierpack! Union Pichling findet dank "SPG-Schreck" wieder auf die Siegerstraße zurück

Details Sonntag, 14. Mai 2023 11:22

In der 22. Runde der 1. Klasse Mitte kam es zum überaus interessanten Aufeinandertreffen zwischen der DSG Union Pichling und der SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors. Im Duell zwischen dem Zweiplatzierten und dem Tabellenzehnten ging es für beide Teams um wichtige Punkte. Die formstarke Gästeelf von Coach Maximilian Reitbauer blieb in der Rückrunde bislang ungeschlagen und ging zudem nach zwei Siegen am Stück mit breiter Brust in die Partie. Die Spielgemeinschaft lieferte auch eine ordentliche Performance ab, musste sich dem Aufstiegsaspiranten am Ende jedoch mit 1:3 geschlagen geben und die weiße Frühjahrs-Weste ausziehen. Eine Woche nach einer 1:3-Pleite bei Blaue Elf Linz untermauerten die auf eigener Anlage seit 21. Mai 2022 ungeschlagenen Pichlinger ihre enorme Heimstärke, festigten mit dem zehnten Sieg in den letzten elf Heimspielen den Relegationsplatz und wahrten zudem die Titelchance. Josip Katusic avancierte am Samstagnachmittag endgültig zum "SPG-Schreck". Der Kroate hatte beim 2:0-Erfolg im Hinspiel einen Doppelpack geschnürt, auch im zweiten Kräftemessen zeichnete der 25-Jährige für sämtliche Pichlinger Treffer verantwortlich.

Favorit mit Start nach Maß

Vor rund 150 Besuchern war dem Favoriten von Beginn an anzusehen, sich für die letztwöchige Niederlage rehabilitieren zu wollen. Die Mannen von Neo-Coach Marko Peric nahmen sofort das Heft in die Hand und waren im Horst Lauß Stadion spielbestimmend. Nach nur zwölf Minuten schlugen die Hausherren aus dem erarbeiteten Übergewicht Kapital, als Julian Henebichler auf der linken Seite durchmarschierte und einen Stanglpass schlug, den Josip Katusic verwertete. Auch wenn die SPG beherzt dagegenhielt, kontrollierten die Pichlinger fortan das Geschehen, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang aber nicht heraus. Nach einer halben Stunde war Gästegoalie Simon Otteneder schon geschlagen, nach einem Schuss von Simon Zenger klatschte das Leder jedoch an die Latte. Nach 45 Minuten ging es mit einer knappen Führung der Hausherren in die Pause.

SPG-Joker sticht kurz nach der Pause - "Man of the Match" schnürt Dreierpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Alesi bekamen die Zuschauer zunächst ein anderes Bild zu sehen. Die Reitbauer-Elf kehrte entschlossen auf den Platz zurück, machte in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs ordentlich Dampf und durfte sich in Minute 50 über den Ausgleich freuen. Nach Vorarbeit von Sandro Langwieser, der in seiner Karriere viereinhalb Jahre lang das Pichlinger Trikot getragen hatte, stellte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Nino Watzl auf 1:1. Nach dem verschlafenen Start des zweiten Abschnitts war das Gegentor für die Hausherren der Weckruf. Die Peric-Elf fand wieder besser ins Spiel und hatte in Minute 63 die Nase abermals vorne. Nach Vorarbeit von Sebastien Musongi war "SPG-Schreck" Katusic erneut zur Stelle und brachte die Heimischen wieder in Front. Ein zweites Mal ließen sich die Pichlinger die Butter nicht vom Brot nehmen, behaupteten fortan den knappen Vorsprung und machten nach 80 Minuten den Sack zu. Wieder war es Katusic, der den Ball von der Strafraumgrenze mit der Innenseite überlegt ins lange Eck setzte und mit seinem 19. Saisontreffer den 16. Saisonsieg des Tabellenzweiten unter Dach und Fach brachte.

Hans-Peter Hutterer, Sportlicher Leiter DSG Union Pichling:

"Die Spielgemeinschaft war der erwartet starke Gegner und hat die im Frühjahr bislang ausgezeichneten Leistungen bestätigt. Doch unsere Mannschaft hat nach der Pleite im Wasserwald die gewünschte Reaktion gezeigt, ist mit der richtigen Einstellung ans Werk gegangen und konnte einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg feiern. Auch wenn der Relegiationsplatz noch nicht endgültig in trockenen Tüchern ist, haben wir sogar die Chance, den Meistertitel aus eigener Kraft zu erobern".

