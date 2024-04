Union Ried/Rmk. lässt in Bad Zell in Überzahl nichts anbrennen

Details Samstag, 06. April 2024 18:36

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto der Union Ried/Rmk. Der Tabellenführer setzte sich mit einem 3:1 gegen die Union Bad Zell durch. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Union Ried in der Riedmark heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 2:2 hatte das Endergebnis gelautet.

Spenlingwimmer fliegt – Ried übernimmt Kommando

Vor 380 Zuschauern markierte Mehmet Zenelaj nach einem Eckball das 1:0 (22.). In der 38. Minute hatte die Union Bad Zell den Ausgleich parat – Florian Hölzl blieb nach einer starken Einzelaktion cool und schoss zum 1:1 ein. Kurz vor der Pause stellte der Schiedsrichter noch Bad Zells Lukas Spenlingwimmer nach einem rüden Foul an Michael Pilz mit glatt Rot vom Platz (42.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war dann Ermal Zenuni per Strafstoß mit dem 2:1 für Ried/Rdmk. zur Stelle (45.). Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Zenelaj schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße (59.). Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte die Union Ried in der Riedmark die drei Zähler unter Dach und Fach.

Zahlen und Fakten

Trotz der Schlappe behält Bad Zell den sechsten Tabellenplatz bei. Die Union Bad Zell verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für die Union Ried/Rmk. 37 Zähler zu Buche. An Ried/Rdmk. gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 15-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Nord-Ost. Die letzten Resultate der Union Ried in der Riedmark konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Freitag trifft Bad Zell auf die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden, die Union Ried/Rmk. spielt am selben Tag gegen die Union Bad Kreuzen.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Zell – Union Ried in der Riedmark, 1:3 (1:2)

59 Mehmet Zenelaj 1:3

45 Ermal Zenuni 1:2

38 Florian Hölzl 1:1

22 Mehmet Zenelaj 0:1

Details

