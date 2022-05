Neunter Heimsieg in Serie! USV St. Oswald/Freistadt behauptet Tabellenführung

Details Samstag, 30. April 2022 13:51

In der 20. Runde der 1. Klasse Nord-Ost empfing der USV St. Oswald/Freistadt die Sportunion Schweinbach und nahm nach einem 5:0-Kantersieg im Hinspiel in der sechsten Rückrundenpartie den sechsten "Dreier" ins Visier. Doch die von Trainer Gerald Kitzler exzellent eingestellten Gäste boten dem Favoriten die Stirn und brachten den Tabellenführer an den Rand eines Punkteverlustes. Der Ligaprimus geriet in Rückstand, drehte das Spiel aber, behielt mit dem Glück des Tüchtigen am Ende mit 2:1 die Oberhand und behauptete mit dem neunten Heimsieg in Serie die Tabellenführung. Nach zwei Unentschieden in Folge lieferten die Schweinbacher am Freitagabend eine bärenstarke Performance ab, verabsäumten es jedoch, sich dafür zu belohnen.

Gäste mit früher Führung - Ligaprimus dreht Spiel

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Denthaner bekamen rund 200 Besucher ein Spiel auf hohem Niveau zu sehen. Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Achtplatzierten schienen die Rollen klar verteilt, doch die Schweinbacher begegneten dem Favoriten mit offenem Visier und gingen in einem umkämpften Match nach einer Viertelstunde in Führung. Die Hausherren brachten im eigenen Strafraum den Ball nicht aus der Gefahrenzone, zudem wusste sich Kapitän Philipp Winter nur durch ein Foul zu helfen - Johannes Pürerfellner verwandelte den fälligen Elfmeter. Nach dem Gegentor krempelte der Ligaprimus die Ärmel hoch und gab wenige Minuten später die passende Antwort. Robert Lenz konnte im Strafraum nur regelwidrig gestoppt werden - der Torjäger schnappte sich die Kugel und verwertete den Strafstoß. In Minute 35 kippte das offene Spiel, als Filip Rezac den Ball aus spitzem Winkel mit links zum 2:1-Pausenstand ins kurze Kreuzeck knallte.

Tabellenführer bringt knappen Vorsprung mit Glück ins Ziel

Trotz der aus der Hand gegebenen Führung glaubte die Kitzler-Elf an ihre Chance und bestimmte im zweiten Durchgang über weite Strecken das Geschehen. Der Außenseiter war nach der Pause das bessere Team und drauf und dran, dem möglichen Meister einen Punkteverlust beizubringen. Im zweiten Abschnitt ging es hin und her, war sowohl die Vorentscheidung, wie auch der Ausgleich möglich. Die Schweinbacher drängten auf das 2:2 und waren in den Schlussminuten nahe dran. Im St. Oswalder Strafrum brannte es lichterloh, in aussichtsreicher Position brachten die Gäste den Ball aber nicht im Tor unter. Mit dem Glück des Tüchtigen brachte der Tabellenführer den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und durfte sich über den neunten Heimsieg in Serie freuen.

Philipp Müller, Sportlicher Leiter, USV St. Oswald/Freistadt:

"Wenn man einen Lauf hat und die Tabelle anführt, gewinnt man ein derartiges Spiel. Auch wenn die Freude über den Sieg groß ist, hatten wir am Freitag das nötige Glück. Die Schweinbacher waren vom Trainer ausgezeichnet eingestellt, haben eine tolle Leistung abgeliefert und uns 90 Minuten lang alles abverlangt. Wir konnten unseren beeindruckenden Lauf fortsetzen und wollen nach drei Jahren wieder zurück in die Bezirksliga, uns erwarten im Titelkampf aber schwierige Aufgaben und schauen von Spiel zui Spiel".