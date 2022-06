Schweinbach lässt in Bad Zell nichts anbrennen

Details Samstag, 04. Juni 2022 17:23

Für die Union Bad Zell gab es in der Heimpartie gegen die Union Schweinbach, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2 die Punkte geteilt.

Holzweber bringt Gäste früh auf die Siegerstraße

Rene Holzweber war es, der vor 100 Zuschauern in der elften Minute direkt die erste Chance des Spiels nutzte und die Union Schweinbach in Führung brachte. Infolgedessen lieferten sich die Kontrahenten einen zähen Kampf, der nur wenige Torraumszenen zu bieten hatte. Zur Pause reklamierte der Gast somit eine knappe Führung für sich. Nach der Pause kamen die Gäste etwas besser ins Spiel, wurden auch gefährlich, fanden aber keinen Weg, um Bad Zell Keeper Wenigwieser zu überwinden. Die Sportunion Schweinbach baute die Führung erst in der Nachspielzeit aus, als Bernhard Plank in der 92. Minute traf. Am Ende schlug die Union Schweinbach Bad Zell auswärts.

Zahlen und Fakten

Die Union Bad Zell verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Schweinbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit diesem Sieg zog die Sportunion Schweinbach an Bad Zell vorbei auf Platz sieben. Das Heimteam fiel auf die achte Tabellenposition.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist die Union Bad Zell zur Union Saxen, gleichzeitig begrüßt die Union Schweinbach die Wimberger Sportunion Lasberg auf heimischer Anlage.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Zell – Sportunion Schweinbach, 0:2 (0:1)

92 Bernhard Plank 0:2

11 Rene Holzweber 0:1