St. Roman gewinnt eindeutig bei Freinberg

Details Montag, 24. August 2020 13:20

Der SV Freinberg konnte der Union St. Roman nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5.

Markus Stiglbrunner brachte St. Roman in der sechsten Spielminute in Führung. Das Rezept beider Mannschaften scheinen hohe Bälle zu sein, die das Mittelfeld schnellstmöglich überbrücken. Es ergeben sich gute Möglichkeiten auf beiden Seiten. Michael Pechtl hat nach einer halben Stunde zwei gute Möglichkeiten, die er zum leiden der auswärtigen Fans nicht nutzen kann. Die erste Hälfte war geprägt von Fehlern. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Lukas Pretzl war es, der in der 59. Minute das Spielgerät im Gehäuse der Union St. Roman unterbrachte und den Ausgleich herstellte. Stiglbrunner schnürte nur ein Minute darauf mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Michael Pechtl versenkte die Kugel zum 3:1 für St. Roman (81.). Für das 4:1 der Union St. Roman sorgte Adam Kadlec, der in Minute 88 zur Stelle war. Sebastian Schauer stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:1 für St. Roman her. Am Ende nahm die Union St. Roman bei Freinberg einen Auswärtssieg mit.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von St. Roman aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Für die Union St. Roman steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies.

1. Klasse Nord-West: SV Freinberg – Union St. Roman, 1:5 (0:1)

6 0:1 Markus Stiglbrunner

59 1:1 Lukas Pretzl

60 1:2 Markus Stiglbrunner

81 1:3 Michael Pechtl

88 1:4 Adam Kadlec

90 1:5 Sebastian Schauer

