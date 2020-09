Souveräner Dreier gegen Union Raab: Lambrechten mit starker zweiter Hälfte

Details Montag, 14. September 2020 22:50

Durch ein 5:2 holte sich der SV Bäck Baggerungen Lambrechten zu Hause drei Punkte. Der Gast Union IMC Schneiderbauer Raab hatte das Nachsehen. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch das Heimteam wusste zu überraschen.

Die Union IMC Schneiderbauer Raab erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michal Sip traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Gabriel Badegruber beförderte das Leder zum 1:1 des SV Lambrechten in die Maschen (16.). Nach der heißen Anfangsphase kühlte die Partie zumindest in der Offensive wieder etwas ab. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Lambrechten läuft heiß

Auch in Hälfte zwei war der Beginn von Spannung und Torszenen geprägt. Bence Kalmar machte in der 48. Minute das 2:1 von Lambrechten perfekt. Der SV Bäck Baggerungen Lambrechten bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Johannes Wilflingseder für den Ausgleich sorgte (51.). Kalmar brachte die Union Raab per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 75. und 89. Minute vollstreckte. Der SV Lambrechten baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Daniel Scheuringer in der 91. Minute traf. Am Ende stand Lambrechten als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Mit diesem Sieg machte Lambrechten gleich fünf Plätze gut und findet sich nun an vierter Stelle wieder. 15 Tore – mehr Treffer als der SV Lambrechten erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Nord-West.

Raab rutscht nach dieser Pleite ein paar Plätze ab. In der engen Tabelle hat man nun nur mehr drei Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze.

1. Klasse Nord-West: SV Bäck Baggerungen Lambrechten – Union IMC Schneiderbauer Raab, 5:2 (1:1)

2 0:1 Michal Sip

16 1:1 Gabriel Badegruber

48 2:1 Bence Kalmar

51 2:2 Johannes Wilflingseder

75 3:2 Bence Kalmar

89 4:2 Bence Kalmar

91 5:2 Daniel Scheuringer

