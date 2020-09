Siegesserie des SV Lambrechten hält gegen St. Roman weiter an [Video]

Details Montag, 28. September 2020 11:50

Für St. Roman gab es in der Auswärtspartie gegen den SV Lambrechten nichts zu holen. Die Union St. Roman verlor mit 4:1. Lambrechten erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

In Hälfte eins stand die Null auf beiden Seite sehr lange, bevor es aber in die Pause ging, hatte Daniel Scheuringer noch das 1:0 des Gastgebers parat: auf der linken Seite fanden die Heimischen eine Lücke und spielten in die Tiefe. Von dort aus kam der Ball zur Mitte, wo Scheuringer nur noch danke sagen musste. Ein Tor auf Seiten des SV Bäck Baggerungen Lambrechten machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Tor SV Lambrechten 40

Sieg gesichert

Tobias Schredl war gleich nach dem Seitenwechsel zur Stelle und markierte das 2:0 des SV Lambrechten: Torschütze Scheuringer wurde in die Tiefe geschickt und behält die absolute Ruhe. Er sieht den besser postierten Schredl und serviert ihm die Kugel perfekt. Der dritte Streich von Lambrechten war Armin Maier vorbehalten, der nach einem Eckball völlig unbedrängt zum Kopfball kam. In der 64. Minute brachte Martin Penzinger das Netz für St. Roman zum Zappeln, als er einen Elfmeter souverän im linken Eck verwandelte. Scheuringer besorgte in der Schlussphase mit einem schönen Lupfer über Gästekeeper Andras Dobos schließlich den vierten Treffer für den SV Bäck Baggerungen Lambrechten (74.). Am Schluss fuhr der SV Lambrechten gegen die Union St. Roman auf eigenem Platz einen 4:1-Sieg ein.

Die Offensive des SV Lambrechten bildet die Crème de la Crème der 1. Klasse Nord-West. Nach sieben absolvierten Spielen stockte der SV Bäck Baggerungen Lambrechten sein Punktekonto bereits auf 14 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz.

Die Gäste führen mit acht Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Union St. Roman musste schon 14 Gegentreffer hinnehmen, nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von St. Roman bei.

1. Klasse Nord-West: SV Bäck Baggerungen Lambrechten – Union St. Roman, 4:1 (1:0)

41 Daniel Scheuringer 1:0

48 Tobias Schredl 2:0

60 Armin Maier 3:0

64 Martin Penzinger 3:1

74 Daniel Scheuringer 4:1